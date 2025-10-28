Depremin vurduğu Balıkesir’de sağanak yağış

Depremin vurduğu Balıkesir’de sağanak yağış
Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede etkili olan sağanak yağış, hasar tespit ve yardım çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Deprem paniğiyle dışarıda kalan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için işletmelere sığınırken, yardım kuruluşları depremzedelere sıcak içecek ikramında bulunuyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bölgede başlayan şiddetli sağanak yağış, çalışmaları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

BÖLGEDE SAĞANAK BAŞLADI

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki çok sayıda ilde hissedilen depremin akabinde bölgede sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Depremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklamaDepremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklama

YAĞIŞ ÇALIŞMALARI AKSATIYOR

Bölgede hasar tespit ve yardım faaliyeti yürüten ekipler, şiddeti giderek yükselen sağanak altında görev yapmakta güçlük çekti. Deprem korkusu sebebiyle dışarıda bulunan vatandaşlar, sağanak yağıştan korunmak amacıyla kafe ve restoran gibi işletmelere sığındı.

Sındırgı'da 6 dakika arayla depremler!Sındırgı'da 6 dakika arayla depremler!

ÇORBA DAĞITILDI

Yardım kuruluşları, burada vakit geçiren depremzedelere sıcak içecek ve çorba ikramında bulundu. Sağanak yağış, ilçede etkisini devam ettiriyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Türkiye
‘Casus’ Hüseyin, Emniyet’te Fuat Avni sunumu mu yaptı?
‘Casus’ Hüseyin, Emniyet’te Fuat Avni sunumu mu yaptı?
Sındırgı'da 6 dakika arayla depremler!
Sındırgı'da 6 dakika arayla depremler!