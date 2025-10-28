Depremin vurduğu Balıkesir’de sağanak yağış

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bölgede başlayan şiddetli sağanak yağış, çalışmaları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

BÖLGEDE SAĞANAK BAŞLADI

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki çok sayıda ilde hissedilen depremin akabinde bölgede sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Depremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklama

YAĞIŞ ÇALIŞMALARI AKSATIYOR

Bölgede hasar tespit ve yardım faaliyeti yürüten ekipler, şiddeti giderek yükselen sağanak altında görev yapmakta güçlük çekti. Deprem korkusu sebebiyle dışarıda bulunan vatandaşlar, sağanak yağıştan korunmak amacıyla kafe ve restoran gibi işletmelere sığındı.

Sındırgı'da 6 dakika arayla depremler!

ÇORBA DAĞITILDI

Yardım kuruluşları, burada vakit geçiren depremzedelere sıcak içecek ve çorba ikramında bulundu. Sağanak yağış, ilçede etkisini devam ettiriyor.