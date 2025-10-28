Depremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada direkt olarak depremde yaralanan kimsenin olmadığını, ikincil sebeplerden ise yaralanan 19 kişiden 4'ünün taburcu edildiğini söyledi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve bazı metruk binaların yıkılmasına sebep olan depremin ardından saha çalışmaları sürerken, Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaralılar hakkında açıklama yaptı. Yetkililer can kaybı olmadığını bildirirken, Bakan Memişoğlu, direkt olarak depremden yaralanan kimsenin olmadığını, "atlama ve düşme" gibi ikincil sebeplerden yaralanan 19 kişinin ise 4'ünün taburcu edildiğini söyledi.

'DOĞRUDAN DEPREM KAYNAKLI YARALANMA YOK'

4 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Memişoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır.

Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4’ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

