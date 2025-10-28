Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve bazı metruk binaların yıkılmasına sebep olan depremin ardından saha çalışmaları sürerken, Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaralılar hakkında açıklama yaptı. Yetkililer can kaybı olmadığını bildirirken, Bakan Memişoğlu, direkt olarak depremden yaralanan kimsenin olmadığını, "atlama ve düşme" gibi ikincil sebeplerden yaralanan 19 kişinin ise 4'ünün taburcu edildiğini söyledi.

'DOĞRUDAN DEPREM KAYNAKLI YARALANMA YOK'

Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır.



Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4’ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) October 27, 2025

4 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Memişoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: