Sındırgı'da 6 dakika arayla depremler!

Sındırgı'da 6 dakika arayla depremler!
Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından saat 03.42'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bundan yaklaşık 6 dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklamaDepremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklama

Depremin, 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

6 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Bundan kısa süre sonra bir deprem daha yaşandı. Yine aynı yerde saat 03.48'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD Depremin, 6,29 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Sındırgı'da bir deprem dahaSındırgı'da bir deprem daha

NE OLMUŞTU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem bazı metruk binaların yıkılmasına sebep oldu. Deprem sonucu can kaybı olmadığı bildirilirken, direkt depreme bağlı olmayan, ancak atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden yaralılar olduğu bildirilmişti. Son depremlerden önce saat 2 sularında 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha bildirilmişti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Türkiye
Depremin vurduğu Balıkesir’de sağanak yağış
Depremin vurduğu Balıkesir’de sağanak yağış
‘Casus’ Hüseyin, Emniyet’te Fuat Avni sunumu mu yaptı?
‘Casus’ Hüseyin, Emniyet’te Fuat Avni sunumu mu yaptı?