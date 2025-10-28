Sındırgı'da 6 dakika arayla depremler!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklama
Depremin, 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:03:42:58 TSİ
Enlem:39.17194 N
Boylam:28.28778 E
Derinlik:6.18 km
Detay:https://t.co/27A3YTGatx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
6 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA
Bundan kısa süre sonra bir deprem daha yaşandı. Yine aynı yerde saat 03.48'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD Depremin, 6,29 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:03:48:26 TSİ
Enlem:39.17389 N
Boylam:28.26167 E
Derinlik:6.29 km
Detay:https://t.co/2z5OmV9p8Y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
NE OLMUŞTU
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem bazı metruk binaların yıkılmasına sebep oldu. Deprem sonucu can kaybı olmadığı bildirilirken, direkt depreme bağlı olmayan, ancak atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden yaralılar olduğu bildirilmişti. Son depremlerden önce saat 2 sularında 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha bildirilmişti