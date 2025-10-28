Sındırgı'da bir deprem daha

Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından saat 2.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın bildirdiğine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDUĞU AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

NE OLMUŞTU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem bazı metruk binaların yıkılmasına sebep oldu. Deprem sonucu can kaybı olmadığı bildirilirken, direkt depreme bağlı olmayan, ancak atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden yaralılar olduğu bildirilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

