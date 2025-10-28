AFAD'ın bildirdiğine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesir 6,1'le sallandı! Depremin ardından uzmanlardan uyarılar

4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDUĞU AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklama

NE OLMUŞTU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem bazı metruk binaların yıkılmasına sebep oldu. Deprem sonucu can kaybı olmadığı bildirilirken, direkt depreme bağlı olmayan, ancak atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden yaralılar olduğu bildirilmişti.