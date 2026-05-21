Halk TV Gündem 1,5 ay önce kalp krizi geçirmiş: Genç beyin cerrahından acı haber

Samsun’un Atakum ilçesindeki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki beyin cerrahı Yunus Emre Durmuş hayatını kaybetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde beyin cerrahı olan Yunus Emre Durmuş Küçükkolpınar Mahallesi’ndeki evinde bugün saat 06.00 sıralarında rahatsızlandı.

1,5 AY ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRİP ANJİYO OLMUŞ

Kalbinin sıkıştığını belirten Durmuş’un ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin özel bir hastaneye götürdüğü Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yunus Emre Durmuş’un kiloları nedeniyle zayıflama iğnesi kullandığı, uyku apnesi ve testis kanseri olduğu ve 1,5 ay önce kalp krizi geçirip anjiyo edildiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
