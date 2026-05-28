Zenginlerin para rotası artık İsviçre değil! Küresel sermaye bakın nereye kaydı!?

Boston Consulting Group’un yayımladığı 2026 Küresel Varlık Raporu, ekonomi dünyasında taşları yerinden oynatacak tarihi bir kırılmayı gözler önüne serdi: İsviçre artık dünyanın en büyük varlık yönetim merkezi değil. Küresel zenginlerin trilyonlarca dolarlık serveti, Batı’nın korunaklı limanlarından Asya’nın yükselen devine doğru çoktan akmaya başladı. Paranın yön değiştirdiği ve dünya finans haritasının yeniden çizildiği bu yeni dönemde, liderliği göğüsleyen o şehir ve milyarderlerin yeni rotasının arkasındaki çarpıcı detaylar…

Boston Consulting Group'un yeni Küresel Varlık Raporu 2026'ya göre, Hong Kong, yabancı müşterilerin varlıklarını yönetme konusunda dünyanın en büyük merkezi olma unvanını ilk kez İsviçre'nin önüne geçerek elde etti.

HONG KONG, İSVİÇRE'NİN YERİNİ ALARAK BİRİNCİLİĞİ DEVRALDI

Rapora göre, yabancı varlıklı müşterilerin Hong Kong'da yaklaşık 2,95 trilyon dolar, İsviçre'nin ise yaklaşık 2,94 trilyon dolar değerinde yabancı varlığı bulunuyor.

NBC'nin haberine göre, Hong Kong'un büyümesi, Çin'in geri kalanından gelen büyük sermaye akışı ve 2025 yılında gerçekleşen güçlü halka arz (IPO) dalgasıyla daha da hız kazandı.

ASYA, DÜNYANIN YENİ ZENGİNLİK MERKEZİ HALİNE GELİYOR

Raporun yazarları, Hong Kong'un küresel sermaye piyasalarına erişim için Çin'in ana finans merkezi olarak konumunu giderek güçlendirdiğini belirtiyor.

Aynı zamanda, Singapur ve Hong Kong'un, yabancı müşterilerin varlıklarını yönetme konusunda Asya'nın önde gelen merkezleri olarak, 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde dokuz civarında güçlü bir büyüme göstermeye devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, İsviçre'nin daha yavaş bir hızda, yılda yaklaşık yüzde altı oranında büyümesi bekleniyor.

İsviçre sermaye için güvenli bir liman olmaya devam ediyor.

Birinciliği kaybetmiş olsa da, İsviçre coğrafi ve müşteri çeşitliliği sayesinde hala önemli bir avantaja sahip, zira dünyanın her yerinden varlıklı müşterileri kendine çekiyor.

Jeopolitik gerilimler, ülkenin güvenli bir finansal liman olarak konumunu daha da güçlendirdi.

Bankacılar ve finans danışmanları Reuters'e, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle son aylarda varlıklı müşterilerin Körfez ülkelerinden İsviçre'ye giderek daha fazla varlık taşıdığını söyledi.

Dünya iki büyük finans merkezine kavuşuyor

Raporun yazarlarına göre, şu anda dünyada iki büyük varlık yönetimi merkezi kurulma aşamasındadır.

Asya pazarı için bunlar Hong Kong ve Singapur olurken, Batı pazarlarında ise İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor.