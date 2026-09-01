Zam şampiyonu değişti: Milyonların sofrası etkilendi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine dayandırılan bilgilere göre, son bir ayda en fazla zamlanan gıda maddesi yumurta oldu.

Geçtiğimiz ay zam rekoru kıran kuru soğanın ardından, bu dönemde yumurta fiyatlarında yüzde 37,8 oranında belirgin bir tırmanış kaydedildi. Bu artışla birlikte, hanehalkının en temel protein kaynaklarından biri olan yumurta mutfak bütçesini daha da zorlamaya başladı.

KOLİ FİYATI 200 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Market ve pazarlardan derlenen verilere göre, son bir ayda yüzde 37,8 oranında değerlenen yumurtanın tek bir adetinin ortalama satış fiyatı 6 lira 71 kuruşa ulaştı. 30'lu yumurta kolisinin ortalama fiyatı ise 200 TL eşiğini geride bıraktı.

Öte yandan beyaz et fiyatlarında da yukarı yönlü hareket yaşandı. Tavuk eti ihracatında uygulanan aylık kotanın 10 bin tondan 50 bin tona çıkarılması, iç piyasadaki fiyatları yüzde 7 oranında artırdı.

Kırmızı et fiyatlarının yüksekliği nedeniyle tüketicilerin en temel ve erişilebilir protein seçeneği konumundaki beyaz etteki bu zam, dar gelirli kesimlerin mutfak giderlerini daha da sıkıştırdı.