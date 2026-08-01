Yüzlerce şubesi vardı: Zincir marketin tabelaları tek tek sökülüyor

2012 yılından beri faaliyetlerine devam eden perakende market zincirinin hukuki varlığı resmi olarak geçtiğimiz günlerde sonlandırıldı.

Türkiye perakende pazarında önemli bir yeri olan ve faaliyetlerine "Uuuu çok ucuz" sloganı ile başlayan UCZ market ticari ömrünü tamamladı.

ŞOK Marketler bünyesinde 800'den fazla şubeye erişen UCZ Mağazacılık, sokak aralarında bulunan tabelaları aşama aşama kaldırıyor.

SPK ONAYIYLA BİRLEŞME TAMAMLANDI

Geçtiğimiz aylarda Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilen duyuru ile başlayan devir işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) verdiği son onay neticesinde resmiyet kazandı. İlgili kurumun onayıyla hayata geçen "Kolaylaştırılmış usulde birleşme" süreci doğrultusunda, halihazırda paylarının yüzde 100'ü Şok Marketler'in elinde bulunan UCZ Mağazacılık; sahip olduğu bütün aktif ve pasif varlıklarla ŞOK organizasyonuna dahil edildi. Verilen bu karar sonrasında perakende zincirine ait bütün alacak, borç ve işletme yükümlülükleri doğrudan Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye aktarıldı.

10 MAĞAZADAN YÜZLERCE ŞUBEYE UZANAN SÜREÇ

Perakende alanına 2012 yılında yalnızca 10 şube ile giren UCZ, kurucularının etkisiyle hızla büyüme kaydetti.

Yiğit Şardan, Mehmet Fatih Saraç ve Turgay Ciner'in ortak girişimi olarak faaliyete geçen şirket, kuruluşunun üzerinden geçen ilk yılın sonunda 800 mağazalık geniş bir ağ kurmayı başardı. Pazardaki dinamiklerin değişmesiyle birlikte 2014 yılında Turgay Ciner, elindeki payların büyük bir bölümünü farklı bir yatırımcı grubuna devretti. Gerçekleşen bu el değiştirme hamlesi sonrasında mağaza sayısında yarı yarıya düşüş yaşandı. Şirket, 2016 senesinde ise Yıldız Holding şemsiyesi altına girerek yeni bir entegrasyon sürecine tabi tutuldu. Bu dönemde Yıldız Holding, mevcut şubeleri adım adım ŞOK konseptine çevirdi. Son olarak SPK'dan alınan birleşme onayı ile beraber UCZ markasının ticari sicil kaydı hukuken bütünüyle silinmiş oldu.