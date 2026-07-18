Yerli savaş uçağı KAAN'ın akıbetini açıkladı: F-35 sürecindeki gelişmeleri anlattı

Yerli savaş uçağı KAAN'ın motoruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, motor satışına yönelik engelin kalktığını söyledi. Kulaklıkaya, F-35 programına dönüşün ise S-400 şartını içeren ABD yasasına bağlı olduğunu belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerine son gelişmeler hakkında bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, yerli savaş uçağı KAAN'ın motor tedariki ile F-35 programına ilişkin sürece dair açıklamalarda bulundu.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN'IN AKIBETİNİ AÇIKLADI

Hürriyet'ten Vülent Sarıoğlu'nun haberine göre Kulaklıkaya, KAAN motoru ile F-35 sürecinin birbirinden farklı konular olduğunu belirterek, CAATSA yaptırımları kapsamındaki gelişmelerle KAAN motorunun satışına ilişkin engelin ortadan kalktığını söyledi.

F-35 programına dönüşün ise farklı bir hukuki zemine dayandığını ifade eden Kulaklıkaya, ABD yasasının Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine sahip olmamasını şart koştuğunu hatırlattı.

Kulaklıkaya, Türkiye'nin yeniden F-35 programına katılabilmesi için ya söz konusu yasanın değiştirilmesi ya da S-400'lerin Rusya'nın onayı alınarak devreden çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

F-35 SÜRECİNDEKİ GELİŞMELERİ ANLATTI

ABD Başkanı'nın bu konuda tek başına karar verme yetkisi bulunmadığını belirten Kulaklıkaya, CAATSA yaptırımlarıyla ilgili süreçte ise ABD Başkanı'nın Kongre'ye mektup gönderdiğini ve bu konuda olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı.

Kulaklıkaya, zirvenin ardından ABD tarafının da açıklama yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Artık KAAN motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı. Ancak F-35 konusu ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. KAAN motorları CAATSA kapsamında değerlendirilirken, F-35 süreci ilgili ABD yasasına bağlı şekilde ilerliyor."