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Halk TV Ekonomi Yarın İstanbul'da herkese ücretsiz olacak: Gece yarısı başlayacak

Yarın İstanbul'da herkese ücretsiz olacak: Gece yarısı başlayacak

İstanbul’un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle, yarın mega kentte İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları bir günlüğüne ücretsiz olacak.

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Yarın İstanbul'da herkese ücretsiz olacak: Gece yarısı başlayacak

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna bağlı toplu taşıma araçlarında ücret alınmayacak.

İstanbul'da toplu taşıma kullanacak milyonları ilgilendiren karar belli oldu. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında, 6 Ekim Salı günü şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbulkart entegrasyonuna bağlı toplu taşıma araçlarında gün boyunca biniş ücreti alınmayacak.

METRO, METROBÜS VE VAPURLAR ÜCRETSİZ

Ücretsiz ulaşım uygulaması 00.00'da başlayacak ve 6 Ekim gününün sonuna kadar devam edecek. İstanbullular, geçerli İstanbulkart'larını kullanarak uygulama kapsamında şu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek:

Otobüs
Metro
Metrobüs
Tramvay
Şehir Hatları vapurları

Milyonların ücretsiz geçişten yararlanabilmek için mevcut İstanbulkart'larını turnike ve validatörlerde okutması yeterli olacak.

MARMARAY İETT'YE BAĞLI DEĞİL

İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından olan Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı ise belli değil.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen Marmaray için kararın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelmesi gerekiyor. Bakanlıktan ise ücretsiz olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İETT İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul
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