Üretici firma talebe yetişemiyor: Herkes "o" telefonun peşinde!

ZDNet Korea'nın haberine göre, Samsung Mayıs ayında Galaxy S26'nın üretimini, başlangıçta planlanan 1,9-2,1 milyon adetten 2,4-2,5 milyon adede çıkardı.

GALAXY S26 FIRTINASI DİNMİYOR: SAMSUNG ÜRETİM BANDINI İKİNCİ KEZ HIZLANDIRDI

Şirketin üretim planını artırması ilk kez olmuyor: Bu yıl Nisan ayında Samsung başlangıçta 2,4 milyon Galaxy S26 cihazı üretmeyi hedeflemişti, ancak daha sonra planını 3 milyon cihaza revize etti.

Son bilgilere göre, Samsung Mayıs ayında 1 milyon adet Galaxy S26, 200 bin adet Galaxy S26+ ve serinin amiral gemisi olan Galaxy S26 Ultra'dan 1,2-1,3 milyon adet üretmeyi planlıyor.

Tedarik zinciri kaynaklarına göre, bileşen siparişleri genellikle ürün serisinin piyasaya sürülmesinden iki ay sonra azalmaya başlar, ancak Galaxy S26'da durum böyle olmadı.

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarına yönelik sipariş hacimleri, ilk beklentilerle paralel seyrediyor; bu da seriye olan ilginin normalden daha uzun süre istikrarlı kaldığını gösteriyor.