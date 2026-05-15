Ünlü gazeteci Londra ve İstanbul'u karşılaştırınca gündem oldu

Ödüllü gazeteci Lizzie Porter’ın İstanbul ve Londra arasındaki gıda fiyatlarını karşılaştıran araştırması, Türkiye’deki enflasyonun boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’de mutfaktaki yangın durdurulamazken, gazeteci Lizzie Porter’ın yaptığı karşılaştırmalı alışveriş deneyi sosyal medyada viral oldu. Porter, İstanbul’da Carrefour ve Londra’da Sainsbury’s üzerinden en ucuz ve birbirine en yakın 19 temel gıda ürünüyle iki ayrı online alışveriş sepeti oluşturdu. Sonuç; Türkiye’deki yaşam maliyetinin küresel finans merkezi Londra’yı bile nasıl geride bıraktığını kanıtladı.

AYNI ÜRÜN, FARKLI DÜNYALAR: İSTANBUL 72, LONDRA 45 STERLİN

Yapılan araştırmaya göre, Londra’daki sepetin toplam maliyeti 44,53 sterlin olurken, İstanbul’da aynı ürünler için ödenen bedel 4.425,18 TL, yani güncel kurla 71,99 sterlin olarak hesaplandı. Bu tablo, İstanbul’daki gıda fiyatlarının Londra’dan sterlin bazında bile yaklaşık yüzde 60 daha pahalı olduğunu gösteriyor. Türkiye’deki vatandaş, kendi ülkesinde üretilen birçok gıdaya bile İngiltere’deki birinden çok daha zor ulaşıyor.

ET VE KAHVEDE REKOR FARK: HALK PROTEİNE HASRET

Araştırmada fiyat uçurumunun en derin olduğu kalemlerin başında dana eti ve hazır kahve geliyor.

Dana Kıyma (1kg): İstanbul’da 1.234,90 TL (£20,09) iken, Londra’da sadece £9,50. Yani İstanbul’da etin fiyatı Londra’nın iki katından fazla.

Hazır Kahve: İstanbul’da 623,90 TL (£10,15) olan kahve, Londra’da £4,50’ye alıcı buluyor.

Süt, yumurta ve soğan gibi kalemlerin Türkiye’de hala daha uygun fiyatlı olması ise toplam faturadaki devasa farkı kapatmaya yetmiyor.

# Ürün (Benzer Miktarlar) İstanbul Fiyatı (TL) İstanbul Fiyatı (£) Londra Fiyatı (£) 1 Tam Buğday Ekmek (400g) 35.00 TL £0.57 £0.59 2 Tuzsuz Tereyağı (200-250g) 159.90 TL £2.60 £1.99 3 Peynir 223.60 TL £3.64 £1.39 4 Füme Somon (100g) 324.00 TL £5.27 £2.95 5 Hazır Kahve (~100g) 623.90 TL £10.15 £4.50 6 Portakal Suyu (500-700ml) 208.00 TL £3.38 £1.75 7 Makarna (500g) 15.90 TL £0.26 £0.28 8 Zeytinyağı (1L) 275.00 TL £4.47 £4.50 9 Nohut (400g) 44.50 TL £0.72 £0.45 10 Pirinç (500g) 132.68 TL £2.16 £0.69 11 Yulaf Ezmesi (1kg) 351.80 TL £5.72 £0.85 12 Yumurta (6'lı) 65.90 TL £1.07 £1.80 13 Doğal Yoğurt (500g) 46.90 TL £0.76 £0.65 14 Yarım Yağlı Süt (1L / 1.13L) 41.50 TL £0.68 £1.25 15 Dana Kıyma (1kg) 1,234.90 TL £20.09 £9.50 16 Tavuk Göğsü (1kg) 322.00 TL £5.24 £6.80 17 Soğan (1kg) 29.90 TL £0.49 £0.99 18 Domates (1kg) 149.90 TL £2.44 £1.80 19 Elma (1kg / 6 Adet) 139.90 TL £2.28 £1.80 TOPLAM 4,425.18 TL £71.99 £44.53

ALIM GÜCÜNDE 'HAYALİ' DEĞİL GERÇEK UÇURUM

Asıl dramatik fark ise cüzdanlarda yaşanıyor.

Birleşik Krallık’ta 21 yaş üstü bir işçi, saatlik 12,71 sterlin kazanıyor. Haftalık 35 saatlik bir çalışma ile eline 444,85 sterlin geçiyor. Bu işçi, sadece bir haftalık çalışmasıyla bu sepetten 10 tane alabiliyor.

Sözcü'nün haberine göre Türkiye’de ise brüt asgari ücret aylık yaklaşık 537,88 sterlin. Yani Londra’daki bir işçinin bir haftada kazandığını, Türkiye’deki asgari ücretli bir ayda ancak kazanabiliyor. Türk işçisi, bir aylık emeğiyle bu sepetten sadece 7 adet alabilirken, İngiliz mevkidaşı bir aylık kazancıyla 40 sepet doldurabiliyor.

PORTER: "DURUM SIRA DIŞI, ENFLASYON KAZANCI YUTTU"

Dünyadaki ekonomik baskıların ve bölgesel savaşların farkında olduğunu belirten Lizzie Porter, Türkiye’deki tablonun "sıra dışı" bir boyutta olduğunu vurguladı:

"Asıl mesele, Türkiye'deki enflasyonun çılgın bir boyuta ulaşmış olması ve yaşam maliyetlerini insanların kazandığı tutarların çok üzerine çıkarmasıdır."