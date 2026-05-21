TÜSİAD'ın yeni başkanı Mehmet Şimşek'le aynı masada

Türkiye Sanayici ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti, 19-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kritik temaslar kapsamında Fransa’nın başkenti Paris’teydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bizzat katılımıyla Fransız iş dünyasının en güçlü temsilcilerinin yer aldığı üst düzey bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Zirvede, Türkiye'nin yeni ekonomi programı, yatırım ortamı ve Avrupa sanayi ekosistemindeki rolü masaya yatırıldı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE YENİ SANAYİ YASASI MASADAYDI

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren başkanlığındaki heyet ile Fransız yatırımcılar arasındaki görüşmelerde küresel ticaretin yeni kuralları ele alındı.

Mehmet Şimşek'in de yer aldığı yuvarlak masa toplantısında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Ekonomik Güvenlik ve Rekabetçilik: Küresel jeopolitik riskler ışığında Türkiye’nin Avrupa değer zincirleri içindeki stratejik önemi ve AB'nin yeni rekabetçilik gündemi değerlendirildi.

Sanayi Hızlandırıcı Yasası (IAA): Avrupa'da şekillenen yeni sanayi yaklaşımı ve bu çerçevede iki ülke arasında kurulabilecek teknoloji ve sanayi ortaklıkları konuşuldu.

Gümrük Birliği Vurgusu: AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve güncelleme sürecinin yeniden canlandırılmasının taşıdığı kritik önem ortak vizyon olarak paylaşıldı.

"FRANSA İLE İLİŞKİLERİMİZ STRATEJİK BİR NİTELİK TAŞIYOR"

Paris temaslarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Türkiye ile Fransa arasındaki bağların sadece ticari değil, stratejik bir ortaklık olduğunu vurguladı. Diren, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda istikrarlı şekilde derinleşen ekonomik ilişkilerimiz ticaret, yatırım, sanayi ve teknoloji alanlarında karşılıklı fayda üreten güçlü bir zemin oluşturdu. Avrupa'nın yeni sanayi ve güvenlik yaklaşımının, Türkiye ile mevcut entegrasyonu güçlendiren kapsayıcı bir perspektifle ilerlemesi gerekiyor. TÜSİAD olarak, Fransa'daki muhataplarımız ve Avrupa iş dünyasıyla bu konulardaki yapıcı diyaloğu önümüzdeki dönemde de güçlendirerek sürdüreceğiz."

TÜSİAD heyeti, iki gün süren yoğun Paris programı kapsamında sadece iş dünyasıyla değil, Fransız diplomasisi ve siyasetinin de önde gelen isimleriyle bir araya geldi.