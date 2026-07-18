Türkiye'nin kredi notu belli oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin en güncel değerlendirme raporunu yayımladı. Kuruluştan yapılan açıklamada, ülkenin uzun vadeli kredi notunun "BB-" seviyesinde sabitlendiği ve not görünümünün "durağan" olarak korunduğu bildirildi.

KREDİ NOTUNU DESTEKLEYEN UNSURLAR

Fitch'in değerlendirmesinde, Türkiye'nin düşük kamu borç stoku, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapısı, "BB" not grubundaki ülkelerin medyanına göre daha yüksek kişi başına gelir seviyesi, stres dönemlerinde dış finansmana erişim kabiliyeti ve güçlü bankacılık sektörünün kredi notunu olumlu etkileyen temel faktörler olduğu vurgulandı.

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

Raporda, Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının yüzde 4'e yakın olduğu belirtilirken, bu yıl için büyüme tahmininin yüzde 2,8, gelecek yıl için ise yüzde 4,4 olarak öngörüldüğü kaydedildi. Enflasyon cephesinde ise haziran ayında yüzde 32 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyonun, 2026 sonunda yüzde 29,5'e gerilemesi beklendiği ifade edildi.

MERKEZ BANKASI POLİTİKALARI VE REZERVLER

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini 300 baz puan artırması ve kredi limitlerini sıkılaştırmaya yönelik attığı adımlar, ABD-İran çatışmasının ardından liranın istikrarını sağlamak için yapılan döviz müdahalelerinin etkisiyle uluslararası rezervlerde kısmi bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Brüt döviz rezervlerinin 2026 sonunda 167 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

NOT ARTIŞI İÇİN KOŞULLAR

Fitch, dış finansman ihtiyacındaki sürdürülebilir azalma ile ülkenin dış tamponlarının önemli ölçüde güçlenmesi ve sıkı para politikası duruşunun devam edeceğine yönelik güvenin artması halinde, kredi notunda yükselişin söz konusu olabileceğine işaret etti.