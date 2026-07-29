İsviçre'de gerçekleştirilen gıda güvenliği denetimlerinin ardından dikkat çekici bir adım atıldı. Recallswiss’in duyurduğuna göre, Kızılay markası çatısı altında satılan iki farklı maden suyu ürününde yüksek miktarda bor saptandığını belirterek, bahsi geçen ürünlerin piyasadan çekilmesi amacıyla resmi bir geri çağırma süreci başlattı.

Yetkili merciler, söz konusu ürünleri satın almış olan tüketicilere, suları kesinlikle kullanmamaları ve aldıkları noktalara iade etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

YÜKSEK BOR ORANI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İsviçreli yetkililer tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, toplatma ve geri çağırma kararının ülkedeki yürürlükte olan gıda mevzuatı kurallarına dayanılarak uygulandığı ifade edildi. Gerçekleştirilen laboratuvar incelemelerinde, iki farklı Kızılay maden suyu ürününde, mevzuatın izin verdiği yasal limitlerin üzerinde bor mineraline rastlandığı kaydedildi. Bu teknik tespitin ardından ürünlerin satışının durdurulmasına ve raflardan indirilmesine hükmedildi.

DAHA ÖNCE DE İKİ MARKA İÇİN AYNI KARAR ALINMIŞTI

Benzer bir toplatma süreci yakın geçmişte de yaşanmıştı. İsviçre resmi makamları, Türkiye'den ithal edilen Beypazarı ve Sırma markalarına ait bazı maden suyu ürünlerini de aynı gerekçeyle piyasadan çekmişti. O dönemde uygulanan geri çağırma işlemlerinin temelinde de, ürünlerde İsviçre'nin belirlediği yasal standartların üzerinde bor bulunması yer almıştı.

KARAR İSVİÇRE MEVZUATINA GÖRE ALINDI

Piyasadan toplatma kararının, doğrudan İsviçre'nin gıda güvenliği mevzuatında yer alan yasal sınır değerleri baz alınarak verildiği vurgulanırken; bu uygulamanın sadece tespit yapılan ilgili ürün parti numaralarını kapsadığı aktarıldı.

Yetkililer, geri çağırma listesine giren ürünleri ellerinde bulunduran tüketicilerin sağlık riski yaşamaması adına ürünleri tüketmekten kaçınmaları ve iade işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi.