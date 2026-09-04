Türkiye'nin en büyük 10 bankası açıklandı: İşte en çok kar eden banka

Türkiye'de bankacılık sektöründe en yüksek aktif büyüklüğe sahip 10 banka, yılın ilk yarısında 415,7 milyar lira kar elde etti.

Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlenen bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, Denizbank ve Kuveyt Türk en yüksek aktif büyüklüğe sahip bankalar olarak sıralandı. Türkiye'nin en büyük 10 bankasının yılın ilk yarısı itibarıyla aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 42 trilyon liranın üzerine çıktı. Geçen yılın ilk yarısında en büyük 10 bankanın aktif toplamı yaklaşık 32,7 trilyon lira düzeyindeydi.

ZİRAAT AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ EN YÜKSEK BANKA OLDU

Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 9,1 trilyon lira ile sektörün en yüksek aktif büyüklüğüne sahip banka unvanını korurken, VakıfBank 5,8 trilyon lirayla en yüksek ikinci aktif büyüklüğe sahip banka oldu. Aktif büyüklükte 5,1 trilyon lira ile üçüncü sırada yer alan Türkiye İş Bankası, aynı zamanda özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka unvanını korudu.

DİĞER BANKALARDA DURUM NE?

Böylece üç bankanın aktif büyüklüğü ayrı ayrı 5 trilyon liranın üzerinde gerçekleşti. Halkbank 4,7 trilyon liralık aktif büyüklükle dördüncü, Garanti BBVA 4,4 trilyon liralık aktif toplamla beşinci sırada yer aldı. Sıralama 3,7 trilyon lirayla Akbank, 3,6 trilyon lirayla Yapı Kredi, 2,1 trilyon lirayla QNB Bank, 2 trilyon 64 milyar lirayla Denizbank ve 1,5 trilyon lirayla Kuveyt Türk ile devam etti. Kuveyt Türk, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası oldu. Aktif büyüklüğü en fazla artan banka yüzde 40,5 ile Kuveyt Türk olurken, onu yüzde 35,9 ile Garanti BBVA, yüzde 32,3 ile Akbank, yüzde 30,8 ile Ziraat Bankası, yüzde 29,4 ile Halkbank, yüzde 28,1 ile Türkiye İş Bankası, yüzde 28 ile Denizbank, yüzde 27,6 ile VakıfBank, yüzde 18,7 ile QNB Bank ve yüzde 17,5 ile Yapı Kredi takip etti.

GARANTİ BBVA EN ÇOK KAR EDEN BANKA OLDU

Yılın ilk yarısında en yüksek kâr elde eden banka 110,6 milyar lira ile Garanti BBVA oldu. Kârlılıkta Ziraat Bankası 74,2 milyar lirayla ikinci, Denizbank 34,6 milyar lirayla üçüncü, Akbank 34,4 milyar lirayla dördüncü ve Yapı Kredi 31 milyar lirayla beşinci sırayı aldı. Kârlılık bazında bu bankaları sırasıyla 30,1 milyar lirayla VakıfBank, 30 milyar lirayla Türkiye İş Bankası, 29,3 milyar lirayla QNB Bank, 23,8 milyar lirayla Kuveyt Türk ve 17,7 milyar lirayla Halkbank izledi. Bu dönemde kârını en fazla artıran banka yüzde 105,9 ile Yapı Kredi oldu. Bu bankayı yüzde 47,3 ile Halkbank, yüzde 33,7 ile QNB Bank, yüzde 27,8 ile Denizbank, yüzde 25,7 ile Kuveyt Türk takip etti. Garanti BBVA kârını yüzde 20, Ziraat Bankası yüzde 15,9, Türkiye İş Bankası yüzde 0,7, VakıfBank yüzde 0,1 artırırken, Akbank'ın kârı yüzde 18,9 geriledi. Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, bu yılın ilk yarısında 415 milyar 662,6 milyon lira net dönem kârı elde etti ve toplam kar geçen yıla kıyasla yüzde 18 artış gösterdi.

MEVDUAT VE KREDİ HACMİ BÜYÜDÜ

Bankaların en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar ve katılım fonları yılın ilk yarısında 26,7 trilyon liraya çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat ve katılım fonu toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Ziraat Bankası 5,8 trilyon liralık mevduatla ilk sıradaki yerini korurken, Halkbank 3,7 trilyon, VakıfBank 3,6 trilyon, Türkiye İş Bankası 3,4 trilyon, Garanti BBVA 2,6 trilyon, Akbank 2,4 trilyon, Yapı Kredi 2 trilyon, Denizbank 1,2 trilyon ve QNB Bank 1,1 trilyon lira mevduat topladı. Kuveyt Türk ise 983,9 milyar liralık katılım fonuna ulaştı. Mevduat ve katılım fonu hacmi en fazla artan bankalar yüzde 43 ile Kuveyt Türk, yüzde 35 ile Denizbank, yüzde 32,1 ile Akbank, yüzde 29,1 ile Türkiye İş Bankası ve yüzde 28,1 ile Ziraat Bankası oldu.

İlgili 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği, geçen yıl 23 trilyon 391,7 milyar liraya çıkarken, kredi desteği en yüksek banka 4,9 trilyon lirayla Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası'nı 3,4 trilyon lirayla VakıfBank, 2,7 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 2,6 trilyon lirayla Garanti BBVA ve 2,4 trilyon lirayla Halkbank izledi. Akbank 2,1 trilyon lira, Yapı Kredi 2 trilyon lira, QNB Bank 1,3 trilyon lira, Denizbank 1,2 trilyon lira nakdi kredi stokuyla dönemi tamamlarken, Kuveyt Türk 681,7 milyar liralık finansman desteği sağladı. Nakdi kredi desteği Halkbank'ta yüzde 42,6, Akbank'ta yüzde 42,5, Kuveyt Türk'te yüzde 42, Denizbank'ta yüzde 40,9, Garanti BBVA'da yüzde 38,5, Ziraat Bankası'nda yüzde 37,9, VakıfBank'ta yüzde 35,8, Türkiye İş Bankası'nda yüzde 33,4, Yapı Kredi'de yüzde 23,8 ve QNB Bank'ta yüzde 19,5 oranında arttı.

ÖZ KAYNAKLAR 3,5 TRİLYON LİRAYI BULDU

Geçen yılın ilk yarısında 2 trilyon 390 milyar lira olan söz konusu bankaların öz kaynaklar toplamı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 46 artış kaydederek 3 trilyon 498,6 milyar liraya yükseldi.

Öz kaynak büyüklüklerine göre Ziraat Bankası 772,6 milyar lirayla ilk sırada yer alırken, Garanti BBVA 487,2 milyar, Türkiye İş Bankası 453,2 milyar, VakıfBank 353 milyar, Akbank 324,7 milyar, Yapı Kredi 286,5 milyar, Denizbank 247,7 milyar, Halkbank 234,6 milyar, QNB Bank 200,5 milyar ve Kuveyt Türk 138,7 milyar lirayla bu sıralamayı takip etti.

Bu dönemde öz kaynaklarını en fazla artıran bankalar yüzde 43,9 ile QNB Bank, yüzde 43,2 ile VakıfBank, yüzde 42,6 ile Kuveyt Türk, yüzde 39,4 ile Halkbank, yüzde 35,1 ile Denizbank, yüzde 34,1 ile Ziraat Bankası, yüzde 29 ile Garanti BBVA, yüzde 25,7 ile Türkiye İş Bankası, yüzde 25,4 ile Akbank ve yüzde 18,7 ile Yapı Kredi şeklinde sıralandı.