Türkiye, Avrupa ortalamasının yüzde 33 altında kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı istatistiklere göre, 2025 senesinde Satın alma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 67 seviyesinde kalırken, Türkiye bu alanda Avrupa ortalamasının çok altında bir performans sergiledi.

AVRUPA BİRLİĞİ ORTALAMASININ YÜZDE 33 ALTINDAYIZ

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından ilan edilen SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2025 yılı geçici sonuçları kapsamında 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin genel ortalaması 100 puan olarak baz alındı.

Bu değer Türkiye için 67 olarak hesaplanırken, ülkemiz AB ortalamasının yüzde 33 gerisinde konumlandı.

Uluslararası mukayeselerde; 27 AB üyesi devlet, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç) ile aralarında Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek'in yer aldığı 6 aday ülke kapsama dahil edildi.

Analiz edilen 36 ülke içerisinde SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek çıkan devlet 239 puanla Lüksemburg olurken, en dipteki ülke ise 36 puanla Bosna-Hersek olarak kayıtlara geçti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 139 üzerinde bir grafik çizerken, Bosna-Hersek ise yüzde 64 altında bir değerde kaldı.

TÜKETİCİNİN REFAH DÜZEYİ AB'NİN YÜZDE 30 GERİSİNDE

Devletlerin gelişmişlik seviyelerinin ölçülmesinde kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah durumlarının karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri çok daha sağlıklı bir gösterge olarak kabul görmektedir. Fiili bireysel tüketim kavramı; tüketicilerin kendi bütçeleriyle satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet ya da kâr amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından halka sunulan eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmetleri de kapsamaktadır.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi parametresinde 27 Avrupa Birliği ülkesinin ortalaması 100 iken, Türkiye için bu sayı 70 olarak saptandı ve AB ortalamasının yüzde 30 altında kaldı. Araştırmadaki 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek devlet 145 puan ile Lüksemburg, en düşük devlet ise 44 puan ile Bosna-Hersek oldu.

PARANIN ALIM GÜCÜ PUL OLDU: TÜRKİYE ARTIK DAHA "UCUZ"

Fiyat düzeyi endeksi, devletlerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün en net göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100 sayısından büyük ise o ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak nitelendirilmektedir.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2025 yılı geçici sonuç verilerine göre 52 seviyesinde gerçekleşti.