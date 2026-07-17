Türkiye AB ile araç ticaretinde üçüncü sıraya yerleşti

ACEA tarafından yayımlanan istatistikler, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki araç ticaretinde güçlü bir büyümeye işaret etti. 2025 yılında AB ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen yeni araç sayısı 811 bin 957'ye ulaştı. Bu ihracatın toplam değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artarak 18,8 milyar avro olarak gerçekleşti.

AB'DEN TÜRKİYE'YE İHRACATTA REKOR ARTIŞ

Türkiye, AB'nin yeni araç ihracatında Birleşik Krallık ve ABD'nin ardından en büyük üçüncü pazar konumunda bulunuyor. Ülkemiz, 2025'te AB ihracat pastasından yüzde 11,1 pay alırken, bu oran 2024'te yüzde 8,3 seviyesindeydi.

TÜRKİYE'DEN AB'YE İHRACAT DA YÜKSELDİ

Türkiye'den AB ülkelerine yapılan yeni araç ihracatı da 2025'te 797 bin 721 adet olarak kaydedildi. Bu kalemdeki ihracat değeri yıllık bazda yüzde 18,5 büyüyerek 18,2 milyar avroya çıktı. Böylece iki yönlü ticaret hacmi toplamda 37 milyar avroya ulaşmış oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İHRACATINDA FARKLI TABLO

Otomobil özelinde bakıldığında, AB üretimi 713 bin 476 yeni otomobil Türkiye'ye ihraç edilirken, bu araçların değeri 15,6 milyar avro olarak hesaplandı. Bu araçlardan 124 bin 55'i elektrikliydi ve elektrikli otomobillerin toplam değeri 3,7 milyar avroya ulaştı. Elektrikli araçlar, AB'den Türkiye'ye yapılan otomobil ihracatının yüzde 17,4'ünü oluşturdu.

TÜRKİYE ÜRETİMİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA PAY DÜŞÜK

Türkiye'de üretilen 566 bin 888 otomobil ise aynı dönemde AB pazarına gönderildi. Bu araçların toplam değeri 9,9 milyar avro olurken, elektrikli modellerin sayısı 7 bin 517 ile sınırlı kaldı. Türkiye üretimi elektrikli otomobillerin AB'ye ihracat değeri 176 milyon avro olarak kaydedildi ve bu araçların toplam ihracattaki payı yalnızca yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşti.

(AA)