TÜİK açıkladı: Tüketici yine güvenmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Elde edilen verilere göre hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında sınırlı bir yükseliş gösterdi.

TEMMUZ AYINDA ENDEKS 89,8 OLDU

Haziran ayında 87,9 seviyesinde ölçülen tüketici güven endeksi, temmuz ayında yüzde 2,2 oranında bir artış kaydederek 89,8 değerine ulaştı.

ALT ENDEKSLERDEKİ DEĞİŞİM ORANLARI

Tüketici eğilimini ölçen alt endekslerdeki haziran ve temmuz ayı değişimleri ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu: Haziran ayındaki 72,3 seviyesinden temmuz ayında yüzde 3,0 artışla 74,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi: Haziranda 89,5 iken yüzde 2,0 artış göstererek 91,4'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi: Haziran ayında 83,9 olarak ölçülürken, temmuzda yüzde 5,2 oranında yükselerek 88,3 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi: Alt endeksler arasında düşüş yaşayan tek kalem oldu. Haziranda 105,9 olan değer, yüzde 0,8 azalarak 105,1 seviyesine geriledi.

100'ÜN ALTI KÖTÜMSER DURUMU İFADE EDİYOR

Hesaplanan tüketici güven endeksi 0 ile 200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser bir durumu işaret ederken, 100'den küçük olması ise tüketici güvenindeki kötümser durumu yansıtıyor.