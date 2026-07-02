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Halk TV Ekonomi Trafik derdine son: Uçan taksi işbaşında tescil edildi

Trafik derdine son: Uçan taksi işbaşında tescil edildi

Trafik derdine son verecek hamle Bursalılardan geldi. Uçan taksi için işletme ruhsatı tescil edildi. Helikopterle hava taksi yapacak şirket, uzun uçuşlarda jetleriyle iş başında olacak. Yeni jetler için Baykar'la anlaşma tamam. İkisi birden geliyor.

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Trafik derdine son: Uçan taksi işbaşında tescil edildi

Bursa merkezli HVS Havacılık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) hava taksi işletme ruhsatını alarak resmen faaliyete başladı. Şirket, helikopter ve iş jetleriyle hava taksi hizmeti sunarken filosunu büyütmek için de Baykar bünyesindeki Piaggio tarafından üretilecek iki P180 Avanti uçağı için sipariş verdi. Bursa Yenişehir Havalimanı merkezli faaliyet gösterecek.

TRAFİK DERDİNE SON! UÇAN TAKSİ İŞBAŞINDA TESCİL EDİLDİ

Gazeteci Tolga Özbek'in haberine göre, pilot Vedat Sarıkaya tarafından kurulan HVS Havacılık, SHGM'den TR AT 108 numaralı hava taksi işletme ruhsatını aldı. Bursa Yenişehir Havalimanı merkezli faaliyet gösterecek şirketin genel müdürlüğünü Alper Kıvanç üstleniyor.

Trafik derdine son: Uçan taksi işbaşında tescil edildi - Resim : 1

Şirket, hava taksi hizmetine filodaki iki Gulfstream GIV tipi iş jetiyle başladı. Her biri 14 yolcu taşıyabilen jetler yaklaşık 7 bin 700 kilometre menzile sahip.

Trafik derdine son: Uçan taksi işbaşında tescil edildi - Resim : 2

Kısa mesafeli ve VIP taşımacılıkta ise Airbus Helicopters H130 tipi helikopter kullanılacak. Pilot dahil 6 kişilik kapasiteye sahip helikopter yaklaşık 590 kilometre menzille hizmet verecek.

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ANLAŞMA TAMAM... İKİSİ BİRDEN GELİYOR!

HVS Havacılık, filosunu güçlendirmek amacıyla Baykar bünyesindeki Piaggio tarafından üretilecek iki adet P180 Avanti uçağı siparişi verdi.

Trafik derdine son: Uçan taksi işbaşında tescil edildi - Resim : 4

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Sarıkaya, teslimatların yaklaşık 2,5 yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini belirterek P180 Avanti'nin performansı ve işletme maliyeti açısından sınıfının öne çıkan uçaklarından biri olduğunu söyledi.

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Tek pilotla da kullanılabilen P180 Avanti, 9 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Pratt & Whitney Canada PT6A-66B turboprop motorlarıyla donatılan uçağın özellikle kısa ve orta menzilli hava taksi operasyonlarında görev yapması planlanıyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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