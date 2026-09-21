TOKİ'den yüzde 25 indirim müjdesi: Konut ve işyeri sahipleri ödemelerini kapatabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), işyeri ve konut sahiplerini ilgilendirecek önemli bir indirim kampanyasına gitti. Kampanya borcunu peşin ödeyen ve tapusunu almak isteyen mülk sahiplerine, borç bakiyelerinin tamamını kapatırlarsa %25 oranında indirim uygulanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını yapması gerekiyor.

HEPSİNİ ÖDEYEMEYEN DE KAMPANYADAN ÖDEDİĞİ KADAR YARARLANIR

TOKİ, borcunun hepsini tek kalemde bitiremeyen vatandaşlar için de kampanyayı kısmi olarak uygulayacak. Eğer alıcılar borcun tamamını kapatamayacak durumdaysa borç bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödeme üzerinden kampanyadan kısmi olarak faydalanabilecek.

SON BAŞVURU 19 EKİM 2026

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek.

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.

Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabilmesi öngörülüyor.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayının sonuna kadar ya da daha sonra başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.

Aynı zamanda başvurucular son ayın taksitini de ödemiş olmalılar.

Kampanyadan yararlanmanın bir diğer şartı da geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Konut ve iş yeri alıcılarının taksit sayılarının da başvuru sürecinde 12 aydan az kalmaması şartı var.

BANKALARIN KONUT KREDİSİ KULLANILARAK KAMPANYADAN FAYDANILABİLİR

Kampanya bankaların konut kredisine de engel koymadı. Konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde %25 indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.