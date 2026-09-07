TIR şoförü olmak için eğitim alıyorlar! Üniversite, kontenjanı arttırdı

Türkiye’nin artan taşımacılık faaliyetleri, eğitimli ve nitelikli TIR sürücülerine duyulan ihtiyacı da artırıyor. Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği (LOJİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kayıhan Özdemir Turan, kara yolu taşımacılığındaki sürücü açığının hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda uzun yıllardır sektörün gündeminde olduğunu belirtti.

TIR ŞOFÖRLÜĞÜ İÇİN 2 YILLIK ÜNİVERSİTE PROGRAMI

Sektörün sürücü ihtiyacına yönelik çalışmalar 2022 yılında düzenlenen çalıştayla başladı.

Lojistik Derneği (LODER) öncülüğündeki çalıştaya LOJİDER, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Ağır Nakliyeciler Derneği (AND), Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND), akademisyenler, kamu ve Bakanlık temsilcileri ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden akademisyenler katıldı.

Çalıştayın ardından Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Programı’nın 2 yıllık meslek yüksekokulu programı olarak açılması için çalışma yürütüldü. Üniversite ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan görüşmeler sonucunda program geçen yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde hayata geçirildi.

KONTENJAN 30’A ÇIKARILDI, PROGRAM TAMAMEN DOLDU

LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, programın bu yılki kontenjanına ilişkin de bilgi verdi. YÖK’ün kontenjanı 30’a çıkardığını belirten Tanyaş, tercih sürecinde programın tamamen dolduğunu söyledi.

Kayıt sürecinin devam ettiğini aktaran Tanyaş, ilk tercihinde yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayanların olabileceğini ve isteyen adayların ikinci tercihlerinde de programa başvurabileceğini ifade etti.

TIR SÜRÜCÜLERİNE YABANCI DİL VE YÜK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü Programı yalnızca araç kullanımına yönelik bir eğitim modeli olarak planlanmadı. Kayıhan Özdemir Turan’ın verdiği bilgiye göre öğrencilerin yabancı dil, mevzuat, yük güvenliği ve araç bilgisi alanlarında eğitim alması hedefleniyor. Üniversite eğitimi alan sürücüler ayrıca yükün bağlanması, emniyete alınması ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilinçli şekilde yetiştirilecek.

LOJİDER Başkanı Turan, toplumda zaman zaman görülen “herhangi bir iş yapamazsan şoförlük yaparsın” yaklaşımına da karşı çıktı.

TIR sürücülüğünün küçümsenecek bir meslek olmadığını vurgulayan Turan, mesleğin üniversite düzeyinde eğitim ve diplomayla yapılmasının gençlerin sektöre ilgisini artıracağını söyledi. Turan ayrıca uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin gelir açısından önemli imkanlara sahip olduğunu belirtti.

KARA YOLU TAŞIMACILIĞI LOJİSTİK ZİNCİRİNİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI

Turan, deniz yolu, hava yolu veya demir yoluyla taşımacılık yapılsa bile kapıdan kapıya teslimatın başlangıç ve son aşamalarında kara yolu taşımacılığına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Üretilen malların nihai kullanıcıya ulaştırılmasından ihracat için liman ve demir yolu terminallerine taşınmasına kadar TIR sürücülerinin lojistik zincirinde kritik görev üstlendiğini belirten Turan, üniversite eğitimi almış nitelikli sürücülerin yüklerin güvenli ve zamanında teslim edilmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti.