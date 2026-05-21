Tesla gizlice düğmeye bastı: O İki ülkede trafik tamamen değişiyor!

Elon Musk, sosyal medya paylaşımında Litvanya'da FSD Denetimli otonom sürüş sisteminin lansmanını duyurdu. Ülkenin, bu otonom sürüş modunu resmi olarak onaylayan ve uygulayan Avrupa'daki ikinci ülke olduğunu vurguladı.

NİSAN AYINDA HOLLANDA'DA BAŞLAYAN SİSTEM LİTVANYA'YA SIÇRADI

Tesla Avrupa, FSD Denetimli sisteminin Litvanya'daki araç sahiplerine kademeli olarak sunulmaya başlanacağını resmen duyurdu.

Şirket, bu teknolojinin trafik güvenliğini artırmayı ve Avrupa yollarında otonom sürüş fonksiyonlarının kademeli olarak sunulmaya amaçladığını vurguluyor.

Hollanda, Tesla'nın FSD Supervised sistemini piyasaya sürdüğü ilk Avrupa ülkesi oldu. Sürücü destek özelliklerinin daha esnek sertifikasyon ve aktif test süreçleri sayesinde sistem, diğer AB ülkelerine göre daha erken hayata geçirildi.

Hollanda düzenleyici kurumu, otonom sürüş sisteminin Nisan 2026'dan itibaren kamuya açık yollarda kullanılmasına onay verdi.

FSD Denetimli (Sürücü gözetimiyle tam otonom sürüş), gelişmiş bir sürücü destek sistemidir. Aracı bağımsız olarak sürer, kavşaklardan geçer, dönüş yapar ve park eder, ancak sürekli dikkat ve sürüşe müdahale etme isteği gerektirir.