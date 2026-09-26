TERA ve Emre Tezmen dahil 11 isim ve 2 kuruluşa 2 yıl işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı.

Yapılan incelemeler sonucunda, Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tera grubuna bağlı şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı görevleri bulunan Emre Tezmen'in de aralarında olduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve 11 kişiye 2 yıl süreyle işlem yasağı getirdi. Kurul, ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını yasak süresi boyunca iptal etti.

SPK kararında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle adı geçen kişiler arasında Tera Portföy Yönetimi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ethem Umut Beytorun, Tera Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun ve Tera grubunun üst yönetiminde bulunan Emre Tezmen'in de yer aldığı belirtildi.

EMRE TEZMEN DAHİL 11 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özata Denizcilik pay piyasasına yönelik incelemesi sonucunda 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Suç duyurusu kararı verilen isimler şöyle sıralandı:

İbrahim Bekçi

Ethem Umut Beytorun

Erdin Özel

Haldun Saffet İnal

Bülent Uygun

Emre Tezmen

Emir Münir Sarpyener

Kadir Boy

Kerem Alkin

Gül Ayşe Çolak

Abdülkadir Özkan

Kurul, söz konusu kişilerin Özata Denizcilik pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

TEZMEN TERA GRUBU'NDA ÇOK SAYIDA YÖNETİM GÖREVİNDEYDİ

Kararda adı geçen Emre Tezmen, Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Tezmen ayrıca kurucu ortağı olduğu Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Finans Faktoring AŞ yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

11 KİŞİ VE 2 KURULUŞA 2 YIL İŞLEM YASAĞI

Sermaye Piyasası Kurulu, suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen 11 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. İşlem yasağı getirilen kurum ve kişiler şu isimlerden oluştu:

İbrahim Bekçi

Ethem Umut Beytorun

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tera Portföy Yönetimi AŞ

Erdin Özel

Haldun Saffet İnal

Bülent Uygun

Emre Tezmen

Emir Münir Sarpyener

Kadir Boy

Kerem Alkin

Gül Ayşe Çolak

Abdülkadir Özkan

Kararın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesinin birinci fıkrası ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında alındığı belirtildi.

BEYTORUN VE UYGUN DA KARAR KAPSAMINDA

Kurul kararında Tera grubunda yönetici olarak görev yapan Ethem Umut Beytorun ve Bülent Uygun da yer aldı. Ethem Umut Beytorun, Tera Portföy Yönetimi'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapıyor. Bülent Uygun ise Tera Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının yanı sıra Event Medya AŞ'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yürütüyor. Her iki isim de SPK'nın suç duyurusu ve 2 yıllık işlem yasağı kararı kapsamında yer aldı.

BEŞ KİŞİNİN LİSANSLARI 2 YIL İPTAL EDİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu, 11 kişi arasından beş kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verdi. Lisansları iptal edilecek isimler şunlar oldu:

İbrahim Bekçi

Ethem Umut Beytorun

Bülent Uygun

Emir Münir Sarpyener

Gül Ayşe Çolak

Bu kişilerin sahip oldukları tüm lisansların, 2 yıllık işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edileceği bildirildi.