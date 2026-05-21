Teknoloji devi başvuruyu yaptı: Yeni milyonerler yolda

Reuters'ın teknoloji firmasının planlarına aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre, Amerikan şirketi OpenAI, Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz (IPO) için gizli bir başvuru hazırlıyor.

ChatGPT adlı sohbet robotunun geliştirilmesiyle tanınan şirket , Eylül ayı gibi erken bir tarihte ABD'de halka arz edilebilir ve son tahminlere göre değeri yaklaşık 852 milyar dolar civarında.

OpenAI, halka arz için bir prospektüs hazırlamak üzere yatırım bankaları Goldman Sachs ve Morgan Stanley ile birlikte çalışıyor ve bu prospektüsün yakında ABD düzenleyici kurumlarına sunulması bekleniyor.

Reuters, halka arz planlarının, OpenAI'nin Amerikalı milyarder Elon Musk'ın açtığı davayı bertaraf etmesinin ardından geldiğini ve aynı zamanda SpaceX şirketinin halka arz belgelerinin de sunulmasının beklendiğini hatırlatıyor.

Sam Altman liderliğindeki şirket halka arz edilerek bir trilyon dolara kadar piyasa değerine ulaşabilir ve en az 60 milyar dolar sermaye toplayabilir.

OpenAI, bu yılın başlarında 122 milyar dolarlık bir yatırım turu gerçekleştirdi; bu, Silikon Vadisi tarihindeki en büyük yatırım turu olarak kabul ediliyor.

Şirket, ChatGPT'nin haftalık 900 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve 50 milyondan fazla tüketici abonesi olduğunu, ancak Google ve Anthropic gibi şirketlerden gelen artan rekabetle karşı karşıya olduğunu belirtti.