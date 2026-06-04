Tarlada elma tezgahta altın! Fiyat farkı akıllara durgunluk verdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayı döneminde üretici ile market reyonları arasında gözlenen fiyat farklılıkları ile tarımsal girdi maliyetlerinde yaşanan son gelişmelere dair kapsamlı bir veri tablosu açıkladı.

TEZGAHTA ADETA ALTIN!

Paylaşılan resmi bilgilere göre, mayıs ayında üretim sahası ile tezgahlar arasındaki en yüksek fiyat makası yüzde 388'lik oranla elmada saptandı. Üretim noktasında kilosu 18 liradan alıcı bulan elmanın marketlerdeki perakende satış fiyatı 91 liraya kadar tırmandı. Aracıların yarattığı bu fahiş fiyat uçurumunda elmayı yüzde 278,6'lık farkla havuç, yüzde 215,3 ile kabak ve yüzde 206,5 ile fındık takip etti.

DEPOLAR BOŞALDI, KURU SOĞAN VE PATATES FİYATI UÇUŞA GEÇTİ

Takibe alınan 36 temel market ürününün 22 tanesinde mayıs ayı boyunca fiyat artışı kaydedilirken, 13 üründe fiyat düşüşü yaşandı, 1 ürünün fiyatı ise sabit kaldı. Özellikle İç Anadolu Bölgesi genelindeki tarımsal depolarda ürün stoklarının tamamen tükenmesi, halkın en temel mutfak girdilerinden olan kuru soğanın market fiyatını sadece bir ayda yüzde 44,7 oranında yukarı fırlatarak ayın zam şampiyonu yaptı. Depo yetersizliği ve arz kısıtından etkilenen diğer ürünlerde de perakende fiyatlar hızla tırmandı; patates yüzde 32,7, limon yüzde 27,3, havuç ise yüzde 20,1 oranında pahalılaştı.

Buna karşılık, mevsimsel üretim artışıyla birlikte marketlerde fiyatı en çok gerileyen ürün yüzde 54,3'lük düşüş payı ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki düşüş trendini yüzde 33,5 ile çilek, yüzde 32,7 ile marul ve yüzde 13,8 ile domates fiyatlarındaki gerileme izledi.

TARLADA DA EN ÇOK KURU SOĞAN PAHALILAŞTI

Üretim alanlarındaki fiyat hareketliliğinde de zirve değişmedi ve kuru soğan ilk sırada konumlandı. Çiftçinin elindeki soğan fiyatı yüzde 77,2 oranında artış gösterirken; patates yüzde 45,5, limon yüzde 43,8 ve havuç fiyatı yüzde 36,4 oranında tırmandı. Üreticide fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 54,7 ile domates olurken, bu ürünü yüzde 50,8 ile kabak ve yüzde 47,4 ile sivri biber takip etti.

TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru soğan ve patatesteki fiyat tırmanışının depolarda mal kalmamasından kaynaklandığını, limonun yeni yeni depolara girmeye başladığını, havuçta ise doğrudan arz miktarındaki düşüşün etiketleri yukarı ittiğini bildirdi.

ÇİFTÇİNİN GİRDİ MALİYETLERİ DE KRONİK ŞEKİLDE ARTIYOR

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden ve raflardaki pahalılığı kalıcı hale getiren yıllık girdi maliyetlerindeki artış grafiği de ürkütücü boyutlara ulaştı. Paylaşılan resmi verilere göre mayıs ayında, üretimin en temel girdisi olan gübre fiyatlarında yıllık bazda yüzde 57 ile yüzde 85,4 arasında çok ağır bir yükseliş yaşandı. Üreticinin sırtındaki diğer hayati maliyet kalemlerinden hayvansal yem fiyatları yıllık yüzde 35,4, tarımsal ilaç fiyatları yüzde 27,8 ve tarımda kullanılan elektrik fiyatları ise yıllık yüzde 25,1 oranında artış göstererek tarımsal üretimi adeta çıkmaza soktu.