Tarihin en büyük zammı geliyor: Benzin rekor kıracak!

Akaryakıt fiyatları zam üstüne zam alırken, milyonlar bir de vergi yükünün altında kalıyor.

Ortadoğu'da yaşanan gerilim, arz endişelerini zirveye taşıyıp petrol fiyatlarını yükseltirken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Yükselen petrol fiyatları nedeniyle motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları sık sık zamlanıyor.

Daha gece yarısı motorine 2 liranın üzerinde zam gelmişti.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK ZAMMI

Ancak çok daha büyük bir zam haberi geldi.

"Benzine, bir seferde tüm zamanların en büyük zammı..." diyerek vergi artışını duyuran Gazeteci Olcay Aydilek benzine 12 lira 48 kuruş zammı duyurdu.

90 LİRAYI AŞACAK

Aydilek şunları kaydetti:

"Benzinde, eşel mobil uygulaması 1 Ekim’de sona erecek, halen litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı, 14,83 TL’ye çıkacak. 10,40 TL ÖTV ve 2,8 TL KDV olmak üzere toplam 12,48 TL zam gündeme gelecek. Benzin, bir anda 90 TL’yi aşacak."