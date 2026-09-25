Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Tarihin en büyük zammı geliyor: Benzin rekor kıracak!

Tarihin en büyük zammı geliyor: Benzin rekor kıracak!

Akaryakıtta zam fırtınası dinmezken, benzinde vergi kesintisinin yeniden başlayacak olması nedeniyle 1 Ekim'de 12,48 lira zam bekleniyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Tarihin en büyük zammı geliyor: Benzin rekor kıracak!

Akaryakıt fiyatları zam üstüne zam alırken, milyonlar bir de vergi yükünün altında kalıyor.

Ortadoğu'da yaşanan gerilim, arz endişelerini zirveye taşıyıp petrol fiyatlarını yükseltirken, bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Yükselen petrol fiyatları nedeniyle motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları sık sık zamlanıyor.

Akaryakıt tabelası yerinde durmuyor: Zam geldiAkaryakıt tabelası yerinde durmuyor: Zam geldi

Daha gece yarısı motorine 2 liranın üzerinde zam gelmişti.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK ZAMMI

Tarihin en büyük zammı geliyor: Benzin rekor kıracak! - Resim : 2

Ancak çok daha büyük bir zam haberi geldi.

"Benzine, bir seferde tüm zamanların en büyük zammı..." diyerek vergi artışını duyuran Gazeteci Olcay Aydilek benzine 12 lira 48 kuruş zammı duyurdu.

90 LİRAYI AŞACAK

Tarihin en büyük zammı geliyor: Benzin rekor kıracak! - Resim : 3

Aydilek şunları kaydetti:

"Benzinde, eşel mobil uygulaması 1 Ekim’de sona erecek, halen litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı, 14,83 TL’ye çıkacak. 10,40 TL ÖTV ve 2,8 TL KDV olmak üzere toplam 12,48 TL zam gündeme gelecek. Benzin, bir anda 90 TL’yi aşacak."

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Benzin Motorin Zam
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro