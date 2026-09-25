Akaryakıt tabelası yerinde durmuyor: Zam geldi

Ortadoğu'da artan askeri gerilim, küresel enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Petrol arzındaki endişeler, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle zirveye çıktı. Bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında ardı ardına yaşanan değişimleri beraberinde getirdi.

Ortadoğu'da giderek tırmanan askeri gerilim, küresel enerji piyasalarında fırtına estirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasındaki karşılıklı misillemeler, bölgedeki kritik enerji tesislerinin hedef alınması ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, petrol arzına ilişkin endişeleri zirveye taşıdı.

Küresel petrol ticaretinin en hayati damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına gelmesi, sevkiyatları ciddi oranda aksattı. Arz güvenliğine yönelik artan bu tehditler petrol fiyatlarındaki tırmanışı körükledi. Savaş öncesinde 70 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı, son gelişmelerle birlikte 103,59 dolara kadar yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA ZİKZAK DÖNEMİ

Küresel piyasalarda brent petrol yüksek seyrini korurken, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını ilgilendiren hareketlilik hız kesmeden sürdü. 24 Eylül Perşembe günü gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubunda yaklaşık 5 lira 50 kuruşluk bir indirime gidilmişti.

Ancak bu indirimin ardından uluslararası piyasalardaki işlenmiş ürün fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle tabelalar bir kez daha değişti. 25 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla motorin grubuna 2 lira 55 kuruş zam geldi. Böylece bir gün önce yapılan indirim büyük ölçüde geri alınmış oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT TARİFESİ

Yaşanan son zamların ardından il il güncel benzin, motorin ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) fiyatları şu şekilde şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin litre fiyatı 80,40 TL, motorin litre fiyatı 93,50 TL, LPG litre fiyatı 34,99 TL.

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin litre fiyatı 80,30 TL, motorin litre fiyatı 93,30 TL, LPG litre fiyatı 34,40 TL.

Ankara: Benzin litre fiyatı 81,40 TL, motorin litre fiyatı 94,60 TL, LPG litre fiyatı 35,09 TL.

İzmir: Benzin litre fiyatı 81,70 TL, motorin litre fiyatı 94,90 TL, LPG litre fiyatı 34,99 TL.