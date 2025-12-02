Son dakika | TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'ın şartına Bakan Işıkhan'dan jet açıklama geldi

Asgari ücrete zam pazarlığında gözler bugün toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili yaşanan "katılım" krizinde flaş gelişmeler yaşandı.

İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, geçtiğimiz sene askari ücret görüşmelerinde komisyonun yapısının adil olmadığını söyleyip yapı değişmeden masada bir daha yer almayacağını açıklamıştı.

TÜRK-İŞ'in bu tutumu nedeniyle gözler toplantıdaydı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hükümet kanadını temsil eden üye sayısının beşten bire düşürülmesi teklifi üzerine TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Başkanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

"RESMİ YAZI GELMEDEN AYNI NOKTADAYIZ"

Toplantı sonrası sendika genel merkezinde konuşan Atalay, Bakan Işıkhan'ın ziyaretine ilişkin sürecin ciddiyetine dikkat çekerek, "Resmi bir yazı gelmeden, resmi bir kararname gelmeden gene aynı noktadayız haberiniz olsun" restini çekti.

Bu açıklamadan hemen sonra Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"RESMİ YAZI GÖNDERECEĞİZ"

İşçi kesiminin görüşmelere katılmayacağı gündeminin sorulduğu Işıkhan, şunları kaydetti:



"Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağı sorulan Işıkhan, "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon, inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diye konuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...