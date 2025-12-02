Masada 7 senaryo var! 2026 asgari ücreti için ilk toplantı bugün: Pazarlık başlıyor!

Milyonlarca emekçinin geçim mücadelesi verdiği Türkiye'de, 2026 yılı asgari ücret maratonu resmen başlıyor.

Açlık sınırının altında kalan maaşlarla ayı çıkarmaya çalışan işçinin kaderi, bugün kurulacak masada belirlenecek. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay arasındaki görüşme trafiği sürerken, masadaki zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, iktidarın ve işverenin aklındaki rakam ne? İşte emekçiyi bekleyen olası zam senaryoları...

SAAT 10:00'DA TOPLANACAKLAR

İktidar, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 10:00'da ilk toplantısını gerçekleştirecek. Türkiye'de milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan, özel sektördeki diğer ücretleri ise dolaylı olarak etkileyecek olan bu kritik zirveden çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Süreç öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelerek komisyonun yapısını görüştü. Bakan Işıkhan'ın sunduğu önerinin, bugün yapılacak toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

KOMİSYONDA İKTİDARIN AĞIRLIĞI TARTIŞILIYOR

Yasaya göre asgari ücreti belirleyen 15 kişilik komisyonda; 5 işçi, 5 işveren ve 5 iktidar temsilcisi yer alıyor. Ancak oyların eşitliği durumunda başkanın (yani iktidar kanadının) bulunduğu tarafın çoğunluğu sağlamış sayılması, "işçinin talebi yine görmezden mi gelinecek?" endişesini beraberinde getiriyor. Aralık ayı boyunca sürecek pazarlıkların ardından yeni ücretin 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması hedefleniyor.

MEVCUT MAAŞ ERİDİ GİTTİ

Ocak 2025'te yapılan yüzde 30'luk zamma rağmen net 22 bin 104 TL'de kalan asgari ücret, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eridi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 bandına çekmesi ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri, masadaki pazarlığın çetin geçeceğini gösteriyor.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI VE YENİ MAAŞLAR

Emekçinin cebine girecek olası rakamlar, farklı zam oranlarına göre şöyle şekilleniyor:

YÜZDE 20 ZAM: Net ücret 26.584 TL, brüt ücret 31.206 TL.

YÜZDE 23 ZAM: Net ücret 27.188 TL, brüt ücret 31.986 TL.

YÜZDE 25 ZAM: Net ücret 27.630 TL, brüt ücret 32.506 TL.

YÜZDE 28,5 ZAM (OVP Tahmini): Net ücret 28.404 TL, brüt ücret 33.417 TL.

YÜZDE 30 ZAM: Net ücret 28.735 TL, brüt ücret 33.807 TL.

YÜZDE 35 ZAM: Net ücret 29.841 TL, brüt ücret 35.107 TL.

YÜZDE 40 ZAM: Net ücret 30.946 TL, brüt ücret 36.407 TL.