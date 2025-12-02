TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılacak mı? Açıklama geldi

Asgari ücretlinin geçim derdi dağ gibi büyürken, gözler bugün toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında.

Geçtiğimiz yıl komisyonun yapısının adil olmadığını söyleyip yapı değişmeden masada bir daha yer almayacağını açıklayan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'in tutumu yakından takip ediliyordu.

TÜRK-İŞ bu tavrını sürdürürken, komisyonda hükümet temsilcisi sayısının azaltıldığı haberleri sonrası yeniden gözler sendikaya çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hükümet kanadını temsil eden üye sayısının beşten bire düşürülmesi teklifi üzerine TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Başkanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı. Toplantı öncesi genel merkezde konuşan Atalay, iktidarın "şekilsel" değişiklik önerilerine karşı net konuştu.

"RESMİ YAZI GELMEDEN AYNI NOKTADAYIZ"

Bakan Işıkhan'ın ziyaretine değinen Atalay, sürecin ciddiyetine dikkat çekerek, "Resmi bir yazı gelmeden, resmi bir kararname gelmeden gene aynı noktadayız haberiniz olsun" restini çekti.

Atalay, Bakan ile görüşmesini şöyle aktardı:

"Dün Vedat Bey 14.30'da buraya geldi. Bu asgari ücretle ilgili 'Buradan Bakanlar Kurulu'na gideceğim. Ne düşünüyorsunuz?' Dedik ki 'Düşüncemizi 11 aydır anlatıyoruz. Gene anlattık düşüncemizi'. Diyorlar ki onların bir açıklaması var, 'beş- beş, bir tane hükümetten olsun'. Şimdi burada beş olmuş, bir olmuş, üç olmuş, hiç onlar mesele değil. Burada asgari ücret ile geçinilemiyor. Asgari ücretle ilgili yıllardır işçi de işveren de nasıl yaparsan yap, Maliye Bakanlığı, ülkeyi yönetenler Türkçesi bu yani, kusura bakmayın diyorlar ki, 'böyle böyle olacak' ki bu yalnız bizim dışımızda 30 kalemi ilgilendiriyor. 30 milyonu da ilgilendiriyor."

"TÜİK AÇLIK VE YOKSULLUĞU HER AY AÇIKLASIN"

TÜRK-İŞ Başkanı, asıl taleplerinin TÜİK verilerinin şeffaflaşması olduğunu belirterek, kurumun hesaplamalarına kira ve gıda gibi temel kalemlerin dahil edilmesini istedi.

Atalay taleplerini şöyle sıraladı:

"Bizim dün talebimiz şuydu: TÜİK'in ilk 20 kalemin içinde kira, gıda, eğitim, ulaşım olsun. Yani bundan bir sene evvel kira ne durumda, gıda ne durumda, eğitim ne durumda, ulaşım ne durumda, orada asgari ücretin ne kaybı varsa buraya uygulansın. TÜİK yapsın bunu her ay. TÜİK açlık-yoksulluğu her ay açıklasın. Yani kısa özü şu: Bu para evvelden adı üstünde asgari ücretti; şimdi geçim ücreti oldu. Bir kişi değil, aile bununla geçiniyor."

"BU SENE DEDİK Kİ YOKUZ"

Geçmiş yıllarda masada oldukları halde sonucun değişmediğini ve faturanın kendilerine kesildiğini söyleyen Atalay, bu yılki tavırlarının nedenini açıkladı.

Atalay, "Mağduriyeti dillendirmeye gayret ettiklerini, iyi olduğu zaman, 'işveren verdi, devlet verdi', iyi olmadığı zaman hiç günahları olmadığı halde bedeli kendilerinin ödemeye devam ettiğini" belirterek, "Dört dönemdir o masaya asgari ücret için oturuyoruz, gene olmadı, öyle yapıyoruz gene olmadı, bu sene dedik ki 'yokuz'" ifadelerini kullandı.

"MİLLET MAĞDUR, SIKINTIYI GİDERMEK ZORUNDALAR"

Asgari ücretle geçinmenin imkansız hale geldiğini vurgulayan Atalay, iktidara seslendi:

"Millet mağdur. Evvela bu ülke asgari ücretlinin, emeklinin sıkıntısını gidermek durumunda. Memurun da var, işçinin de herkesin sıkıntısı var ama öncelik bu iki kesimin sıkıntısı var. Ben bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkede olan sıkıntı ve problemleri söylemek mecburiyetindeyim."

"HANGİ HÜKÜMET GELİRSE GELSİN..."

Komisyondaki sayı değişikliğinin sonucu etkilemeyeceğini düşünen Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hükümet temsilcisi olsa da o da olsa da bu da olsa da hiçbir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ben burada bu paranın az olduğunu, geçinemediğini, yani bununla ilgili duyması gereken herkesin duyması gerektiği için bunları söylemeye devam ediyorum. Yani burada hukuktan birisi olur, YÖK'ten birisi olur, öyle olsa da böyle olsa da 50 senedir nasıl oluyorsa hangi hükümet gelirse gelse de bu 50 kalemin ilgilendirdiği bir yerde onlar hep bu işin içinde olacaklar."