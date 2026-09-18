Son dakika | Tera'dan fon açıklaması: Ödemeler plan dahilinde yapılacak

Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/61 sayılı Bülteni kapsamında belirlenen tasfiye usul ve esaslarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, SPK kararı doğrultusunda Tera Portföy'ün kurucusu olduğu ve güncel SPK listesinde yer alan 6 yatırım fonunun tasfiye sürecinin Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.

FONLARIN ÖDEME VE TASFİYE SÜRECİ BELLİ OLDU

SPK'nın ilgili Tera Portföy fonları için Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi portföy saklayıcısı olarak görevlendirdiği ve tasfiye süreçlerini yürütmek üzere yetkilendirdiği bildirildi.

YATIRIMCI KAYITLARI 2 İŞ GÜNÜ İÇİNDE MUTABIKLAŞTIRILACAK

Belirlenen esaslar kapsamında yatırımcıların fon katılma paylarına ilişkin kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Türkiye İş Bankası arasında mutabakatının yapılacağı aktarıldı. Açıklamaya göre tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini izleyen iki iş günü içinde yatırımcıların katılma paylarına ilişkin kayıtların MKK ile Türkiye İş Bankası arasında mutabakatı tamamlanacak.

Fonların finansal varlıklarının saklanmasına ilişkin hesap geçişleri ile fon işlemlerinden doğan borç, alacak ve gider mutabakatlarının ise SPK kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanması planlanıyor.

Tera Portföy, kendi sorumlulukları kapsamında gerekli bilgi, belge ve operasyonel desteği sağlayarak sürecin ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülmesine katkı sunacağını bildirdi.

FON VARLIKLARI NAKDE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Açıklamada, fon portföylerindeki varlıkların yatırımcı menfaatleri, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek yetkilendirilen banka tarafından nakde dönüştürüleceği belirtildi. Yatırımcılara yapılacak ödemelerin ise SPK tarafından belirlenen esaslar ve saklamacı bankanın oluşturacağı ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi.