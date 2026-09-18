Son dakika | SPK 131 fonun tasfiye esaslarını belirledi! İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek
Son dakika... SPK, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye sürecini belirledi. Fonların tasfiyesinde İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. 800 milyar lirayı aşan büyüklüğe sahip fonların tasfiyesi, 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiriyor.
TASFiYE SÜRECİNDE İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI GÖREV ALACAK
SPK'nın yayımladığı resmi bültenle tasfiye sürecinin hukuki çerçevesi ve uygulanacak takvim netleşti. Buna göre tasfiye kapsamındaki fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ yetkilendirildi.
HANGİ BANKA HANGİ PORTFÖYÜ SAKLAYACAK
SPK'nın kararına göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcılığı görevini Türkiye İş Bankası AŞ üstlenecek.
Al Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi.
Tasfiye boyunca fon varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik belirlenen usul ve esaslar uygulanacak.
FONLARDA ALIM-SATIM İŞLEMLERİ DURDURULDU
Tasfiye kapsamındaki fonlarda TEFAS üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile TEFAS dışındaki tüm alım-satım işlemleri durduruldu.
Tasfiye sürecinde fon varlıklarının nakde çevrilmesinin ardından elde edilen tutar, yatırımcıların fonlardaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.
TASFİYE İÇİN 3 AYLIK TAKVİM
SPK'nın belirlediği takvime göre tasfiye işlemlerinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
Bu süreçte fonların portföyündeki varlıklar nakde çevrilecek ve elde edilen tutarlar belirlenen yöntem doğrultusunda yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.
131 FON LİSTESİ
Tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan fonlar listesi:
|No
|Portföy Şirketi
|Fon Adı
|Fon Türü
|1
|A1 CAPİTAL PORTFÖY
|BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|2
|A1 CAPİTAL PORTFÖY
|BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|3
|A1 CAPİTAL PORTFÖY
|BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|4
|A1 CAPİTAL PORTFÖY
|HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|5
|A1 CAPİTAL PORTFÖY
|İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|6
|A1 CAPİTAL PORTFÖY
|İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|7
|A1 CAPİTAL PORTFÖY
|PARA PİYASASI (TL) FONU
|Para Piyasası
|8
|A1 CAPİTAL PORTFÖY
|PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON
|Para Piyasası
|9
|A1 CAPİTAL PORTFÖY
|SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|10
|ATLAS PORTFÖY
|ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|11
|ATLAS PORTFÖY
|BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|12
|ATLAS PORTFÖY
|BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|13
|ATLAS PORTFÖY
|BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|14
|ATLAS PORTFÖY
|DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|15
|ATLAS PORTFÖY
|DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|Serbest Fon
|16
|ATLAS PORTFÖY
|İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|17
|ATLAS PORTFÖY
|İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|18
|ATLAS PORTFÖY
|İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|19
|ATLAS PORTFÖY
|KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|20
|ATLAS PORTFÖY
|PARA PİYASASI (TL) FONU
|Para Piyasası
|21
|ATLAS PORTFÖY
|PARA PİYASASI SERBEST FON
|Para Piyasası
|22
|ATLAS PORTFÖY
|SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|23
|ATLAS PORTFÖY
|SERBEST FON
|Serbest Fon
|24
|ATLAS PORTFÖY
|UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|25
|ATLAS PORTFÖY
|ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|26
|BULLS PORTFÖY
|ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|27
|BULLS PORTFÖY
|ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|28
|BULLS PORTFÖY
|BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|29
|BULLS PORTFÖY
|BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|30
|BULLS PORTFÖY
|BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|31
|BULLS PORTFÖY
|BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|32
|BULLS PORTFÖY
|BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|33
|BULLS PORTFÖY
|DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|34
|BULLS PORTFÖY
|GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON
|Hisse Senedi Yoğun
|35
|BULLS PORTFÖY
|İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|36
|BULLS PORTFÖY
|MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|37
|BULLS PORTFÖY
|PARA PİYASASI (TL) FONU
|Para Piyasası
|38
|BULLS PORTFÖY
|SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|39
|BULLS PORTFÖY
|ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|40
|BULLS PORTFÖY
|YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|41
|HEDEF PORTFÖY
|ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|42
|HEDEF PORTFÖY
|ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|43
|HEDEF PORTFÖY
|ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|44
|HEDEF PORTFÖY
|BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|45
|HEDEF PORTFÖY
|BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|46
|HEDEF PORTFÖY
|ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|47
|HEDEF PORTFÖY
|DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|48
|HEDEF PORTFÖY
|DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|49
|HEDEF PORTFÖY
|DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|50
|HEDEF PORTFÖY
|ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|51
|HEDEF PORTFÖY
|EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|52
|HEDEF PORTFÖY
|GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|53
|HEDEF PORTFÖY
|GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|54
|HEDEF PORTFÖY
|İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|55
|HEDEF PORTFÖY
|İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|56
|HEDEF PORTFÖY
|İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON
|Para Piyasası
|57
|HEDEF PORTFÖY
|İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON
|Hisse Senedi Yoğun
|58
|HEDEF PORTFÖY
|KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|59
|HEDEF PORTFÖY
|KISA VADELİ SERBEST FON
|Serbest Fon
|60
|HEDEF PORTFÖY
|KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|61
|HEDEF PORTFÖY
|MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|62
|HEDEF PORTFÖY
|MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|63
|HEDEF PORTFÖY
|NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|64
|HEDEF PORTFÖY
|PARA PİYASASI (TL) FONU
|Para Piyasası
|65
|HEDEF PORTFÖY
|PARA PİYASASI KATILIM FONU
|Para Piyasası Katılım
|66
|HEDEF PORTFÖY
|PARA PİYASASI SERBEST FON
|Para Piyasası
|67
|HEDEF PORTFÖY
|PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|68
|HEDEF PORTFÖY
|ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|69
|HEDEF PORTFÖY
|UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|70
|HEDEF PORTFÖY
|VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|71
|HEDEF PORTFÖY
|ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|72
|PARDUS PORTFÖY
|ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|73
|PARDUS PORTFÖY
|ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|74
|PARDUS PORTFÖY
|BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|75
|PARDUS PORTFÖY
|BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|76
|PARDUS PORTFÖY
|BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|77
|PARDUS PORTFÖY
|BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|78
|PARDUS PORTFÖY
|BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|79
|PARDUS PORTFÖY
|BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|80
|PARDUS PORTFÖY
|BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|81
|PARDUS PORTFÖY
|BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|82
|PARDUS PORTFÖY
|CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|83
|PARDUS PORTFÖY
|DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|84
|PARDUS PORTFÖY
|DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|85
|PARDUS PORTFÖY
|DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|86
|PARDUS PORTFÖY
|GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|87
|PARDUS PORTFÖY
|İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
|Hisse Senedi Yoğun
|88
|PARDUS PORTFÖY
|İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|89
|PARDUS PORTFÖY
|İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|90
|PARDUS PORTFÖY
|İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|91
|PARDUS PORTFÖY
|KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|92
|PARDUS PORTFÖY
|KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|93
|PARDUS PORTFÖY
|MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|94
|PARDUS PORTFÖY
|MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|95
|PARDUS PORTFÖY
|MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|96
|PARDUS PORTFÖY
|ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|97
|PARDUS PORTFÖY
|ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|98
|PARDUS PORTFÖY
|ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|99
|PARDUS PORTFÖY
|ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|100
|PARDUS PORTFÖY
|ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|101
|PARDUS PORTFÖY
|ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|102
|PARDUS PORTFÖY
|ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|103
|PARDUS PORTFÖY
|ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|104
|PARDUS PORTFÖY
|ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|105
|PARDUS PORTFÖY
|ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|106
|PARDUS PORTFÖY
|PARA PİYASASI (TL) FON
|Para Piyasası
|107
|PARDUS PORTFÖY
|SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|108
|PARDUS PORTFÖY
|SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|109
|PARDUS PORTFÖY
|SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|110
|PARDUS PORTFÖY
|ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|111
|PARDUS PORTFÖY
|YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|112
|PARDUS PORTFÖY
|YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|113
|PARDUS PORTFÖY
|YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|114
|PUSULA PORTFÖY
|BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|115
|PUSULA PORTFÖY
|BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|116
|PUSULA PORTFÖY
|DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|117
|PUSULA PORTFÖY
|DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|118
|PUSULA PORTFÖY
|GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|119
|PUSULA PORTFÖY
|İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|120
|PUSULA PORTFÖY
|İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|121
|PUSULA PORTFÖY
|İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
|Para Piyasası
|122
|PUSULA PORTFÖY
|KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|123
|PUSULA PORTFÖY
|PARA PİYASASI (TL) FONU
|Para Piyasası
|124
|PUSULA PORTFÖY
|PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
|Para Piyasası Katılım
|125
|PUSULA PORTFÖY
|ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|Hisse Senedi Yoğun
|126
|TERA PORTFÖY
|BİRİNCİ SERBEST FON
|Serbest Fon
|127
|TERA PORTFÖY
|DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun
|128
|TERA PORTFÖY
|HİSSE SENEDİ (TL) FONU
|Hisse Senedi Yoğun
|129
|TERA PORTFÖY
|PARA PİYASASI (TL) FONU
|Para Piyasası
|130
|TERA PORTFÖY
|PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
|Para Piyasası Katılım
|131
|TERA PORTFÖY
|ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
|Hisse Senedi Yoğun