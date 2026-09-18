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Halk TV Ekonomi Son dakika | SPK 131 fonun tasfiye esaslarını belirledi! İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek

Son dakika | SPK 131 fonun tasfiye esaslarını belirledi! İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek

Son dakika... SPK, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye sürecini belirledi. Fonların tasfiyesinde İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak.

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Son dakika | SPK 131 fonun tasfiye esaslarını belirledi! İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. 800 milyar lirayı aşan büyüklüğe sahip fonların tasfiyesi, 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiriyor.

TASFiYE SÜRECİNDE İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI GÖREV ALACAK

SPK'nın yayımladığı resmi bültenle tasfiye sürecinin hukuki çerçevesi ve uygulanacak takvim netleşti. Buna göre tasfiye kapsamındaki fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ yetkilendirildi.

HANGİ BANKA HANGİ PORTFÖYÜ SAKLAYACAK

SPK'nın kararına göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcılığı görevini Türkiye İş Bankası AŞ üstlenecek.

Al Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi.

Tasfiye boyunca fon varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik belirlenen usul ve esaslar uygulanacak.

FONLARDA ALIM-SATIM İŞLEMLERİ DURDURULDU

Tasfiye kapsamındaki fonlarda TEFAS üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile TEFAS dışındaki tüm alım-satım işlemleri durduruldu.

Tasfiye sürecinde fon varlıklarının nakde çevrilmesinin ardından elde edilen tutar, yatırımcıların fonlardaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

TASFİYE İÇİN 3 AYLIK TAKVİM

SPK'nın belirlediği takvime göre tasfiye işlemlerinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Bu süreçte fonların portföyündeki varlıklar nakde çevrilecek ve elde edilen tutarlar belirlenen yöntem doğrultusunda yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

131 FON LİSTESİ

Tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan fonlar listesi:

No Portföy Şirketi Fon Adı Fon Türü
1 A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
2 A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
3 A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
4 A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
5 A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
6 A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
7 A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası
8 A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON Para Piyasası
9 A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
10 ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
11 ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
12 ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
13 ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
14 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
15 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON Serbest Fon
16 ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
17 ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
18 ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
19 ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
20 ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası
21 ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON Para Piyasası
22 ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
23 ATLAS PORTFÖY SERBEST FON Serbest Fon
24 ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
25 ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
26 BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
27 BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
28 BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
29 BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
30 BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
31 BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
32 BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
33 BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
34 BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON Hisse Senedi Yoğun
35 BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
36 BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
37 BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası
38 BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
39 BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
40 BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
41 HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
42 HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
43 HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
44 HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
45 HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
46 HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
47 HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
48 HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
49 HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
50 HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
51 HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
52 HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
53 HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
54 HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
55 HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
56 HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON Para Piyasası
57 HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON Hisse Senedi Yoğun
58 HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
59 HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON Serbest Fon
60 HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
61 HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
62 HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
63 HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
64 HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası
65 HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU Para Piyasası Katılım
66 HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON Para Piyasası
67 HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
68 HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
69 HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
70 HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
71 HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
72 PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
73 PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
74 PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
75 PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
76 PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
77 PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
78 PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
79 PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
80 PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
81 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
82 PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
83 PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
84 PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
85 PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
86 PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
87 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU Hisse Senedi Yoğun
88 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
89 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
90 PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
91 PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
92 PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
93 PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
94 PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
95 PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
96 PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
97 PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
98 PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
99 PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
100 PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
101 PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
102 PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
103 PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
104 PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
105 PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
106 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON Para Piyasası
107 PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
108 PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
109 PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
110 PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
111 PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
112 PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
113 PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
114 PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
115 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
116 PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
117 PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
118 PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
119 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
120 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
121 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası
122 PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
123 PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası
124 PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Para Piyasası Katılım
125 PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON Hisse Senedi Yoğun
126 TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Serbest Fon
127 TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
128 TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU Hisse Senedi Yoğun
129 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası
130 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Para Piyasası Katılım
131 TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON Hisse Senedi Yoğun
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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