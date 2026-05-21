Son dakika | Tarih verildi: Yollar ve köprüler ücretsiz

Kurban Bayramı tatilinde kamuya ait olan köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu.

26 Mayıs gece yarısından 30 Mayıs gece yarısına kadar devlete ait köprü ve otoyollar ücretsiz kullanılacak.

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak uygulama kapsamında, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’a kadar yap-işlet-devret projeleri dışındaki Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ücretsiz faydalanılacak.

TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ

Toplu ulaşımda ücretsiz uygulama ise 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’a kadar devam edecek.

Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.