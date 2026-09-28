Son dakika | SPK'dan fon açıklaması! Ödeme planı değişti

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye sürecindeki fonlarla ilgili yeni bir basın açıklaması yaparak 17 Eylül'de iptal edilen talimat sahiplerine ödeme yapılacağını duyururken; küçük yatırımcının birikimlerini bu tür operasyonlar ve kural değişiklikleriyle tehlikeye atan sistem, milyonlarca insanın güvenini her geçen gün biraz daha yerle bir etmektedir.

ÖNCEKİ KARAR İPTAL EDİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin yeni bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Bilindiği üzere, 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde ünvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların 17.09.2026 tarihi itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ve ünvanlarına yer verilen fonların tasfiyeye konu edildiği; 2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile de tasfiyeye konu fonların güncel listesi ile söz konusu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin durdurulduğu kamuya duyurulmuştur. Bu kapsamda söz konusu fonlara ilişkin sadece 16.09.2026 tarihi ve öncesinde TEFAS’a iletilen alım ve satım yönündeki talimatlar işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edilmiştir."

İPTAL EDİLEN TALİMATLARA ÖDEME YAPILACAK

Öte yandan, 16.09.2026 tarihi saat 13.30 sonrası ve 17.09.2026 tarihi saat 13.30 öncesi talimatlar aynı fiyat valörüne tabi olduğundan, 17.09.2026 tarih ve 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde 17.09.2026 tarihi 13.30 öncesi sınırı ilan edilmiş olmakla birlikte, daha öncesinde kamuya duyurulan 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni ile ilan edilen 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı Kurul kararına uygun olarak, 17.09.2026 tarihinde ilgili fonlar TEFAS platformunda işleme kapatıldığından, anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatlar Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) tarafından iptal edildi.

Dolayısıyla 17.09.2026 tarihinde tasfiyeye konu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS’a iletilen ve platform tarafından 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı Kurul kararının gereğini yerine getirmek amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine; tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak.

Diğer taraftan, 17.09.2026 tarih ve 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde ilan edilen tasfiye usul ve esaslarının A/6 hükmünün uygulanması bakımından, 16.09.2026 tarihi ve öncesinde TEFAS’a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamında yer alıyor.