Fon skandalının mimarları parayı verip işin içinden sıyrılacak mı? SPK raporunda 'etkin pişmanlık' detayı

Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

SPK bülteninde, söz konusu kişiler için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükmüne de yer verildi.

Buna göre kişiler, elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katını, en az 500 bin lira olmak üzere Hazine hesaplarına yatırmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

SPK'nın 25 Eylül 2026 tarihli bülteninde yer alan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de bulunuyor.

"PARAYI VEREN YIRTACAK"

Sözcü'de yer alan habere göre MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde, belirlenebilen zararın iki katının Hazine'ye ödenmesi halinde ceza uygulanmamasının mümkün olmasını eleştirdi.

Başak, yüz binlerce yatırımcının zarar gördüğü iddialarında ödemenin mağdurlara değil Hazine'ye yapılmasını da gündeme taşıdı. Başak, bu sistemin piyasa dolandırıcılıkları açısından caydırıcılık sorununa yol açabileceğini savundu.

"Yüzbinlerce insanı dolandırmış olabilirsiniz, onların sağlığını, huzurunu ve aile bütünlüğünü de bozmuş olabilirsiniz. Bunların önemi yok. Sen tespit edilebilen zararın iki katını onlara değil de Hazine’ye ödersen hiç bir ceza almayacaksın’ deniyor"

"Yüz binleri dolandırarak elde dilen bu haksız kazançlar, Kara para da olamayacak ve aklama suçu da oluşmayacak"

“O zaman tefecilik saiki ile hareket eden 10-15 arsız ünlüyü dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan’ın suçu ne? Caydırıcı olmayan, hatta teşvik eden bu yasalarla, piyasa dolandırıcılıklarını önleyemez, çok derinden sarsılan kamu vicdanını da rahatlatamazsınız”