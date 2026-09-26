Emre Tezmen 'borsanın kozmik odası'nın yöneticisiymiş! "Kim yerleştirdi?"

Fon skandalının merkezindeki Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in, Türkiye’deki hisse hareketleri ve yatırımcı bilgilerinin kayıt altında tutulduğu MKK’da Yönetimn Kurulu Üyeliği yapmış olması nedeniyle YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuzyılmaz, MKK’yı “finans piyasalarının kozmik odası” olarak tanımlayarak, Tezmen’i bu göreve kimin önerdiğini ve yerleştirdiğini sordu.

Tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in MKK Yönetim Kurulu’nda ve Denetim Komitesi’nde yer aldığının ortaya çıkmasının ardından daha önce erişime kapatılan yönetim kurulu ve komite sayfaları yeniden açıldı. Tezmen’in adının her iki listeden de çıkarıldığı görüldü.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan kararda, Emre Tezmen’in yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirildiği, Yunus Arıncı’nın ise yönetim kurulu üyeliğine seçildiği belirtildi.

“GİZLİ BİLGİLER ELİNE NASIL GEÇTİ?”

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Tezmen’in MKK’daki görevini gündeme taşıdı. Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Gizli bilgiler, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in eline nasıl geçti?"

Yavuzyılmaz, Adalet Bakanı’nın açıklamasını da hatırlatarak şunları söyledi:

"Adalet Bakanı bugün yaptığı açıklamada;

‘’Devletimizin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenler hukuk önünde hesap verecektir.’’ demiş.

Çok güzel. Derhal gereği yapılmalıdır!"

“FİNANS PİYASALARININ KOZMİK ODASINA KİM SOKTU?”

Yavuzyılmaz, MKK’yı “devletin, finans piyasalarındaki kozmik odası” olarak nitelendirdi.

Tezmen’in burada yönetim kurulu ve denetim komitesi üyesi yapılmasını sorgulayan Yavuzyılmaz, şu soruyu yöneltti:

"Peki mali istihbarat ağındaki, devletin, finans piyasalarındaki kozmik odası olan Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK);

Emre Tezmen’i, yönetim kurulu üyesi ve denetim komitesi üyesi olarak sokanlar da hukuk önünde hesap verecek mi?"

“KAMUOYUNUN BİLMEYE HAKKI VAR”

Yavuzyılmaz, Tezmen’in MKK’ya kimler tarafından önerildiğinin ve yerleştirildiğinin açıklanması gerektiğini belirtti:

"Soruyorum

Emre Tezmen’i finans piyasalarının kozmik odası olan Merkezi Kayıt Kuruluşuna önerenler ve yerleştirenler kimlerdir?"

Yavuzyılmaz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu sorunun yanıtını şu anda tutuklu bulunan Emre Tezmen ve onu oraya yerleştirenler bildiğine göre;

Kamuoyunun da bu işbirlikçileri bilmeye hakkı var!"

MKK’DA TÜM HİSSE HAREKETLERİ KAYIT ALTINDA

Yavuzyılmaz, MKK’nın finans piyasaları açısından kritik rolüne de dikkat çekti. Açıklamasının sonunda şu notu paylaştı:

"Not: Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda Türkiye’deki tüm hisse hareketleri, alış ve satış işlemleri, bu işlemleri yapanların bilgileri ve hisse sahiplik bilgileri, gizli olarak kayıt altında tutuluyor."

MKK'DE NELER OLMUŞTU?

Fon skandalına ilişkin soruşturma sürerken Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK) dikkat çeken görev değişiklikleri yapıldı. MKK Genel Kurulu’nun ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali İhsan Güngör’ün yerine Aytaç Dikmen getirildi. Başkan Vekilliğine ise Serdar Sürer’in yerine Dr. Yunus Arıncı görevlendirildi. Birgün'ün haberine göre; Tezmen’in adının her iki listeden de çıkarıldığı görüldü.