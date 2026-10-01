Son dakika | SPK duyurdu: Fahiş karları geri ödemek isteyenler için hesap açıldı

Sermaye Piyasaları Kurulu fonlarda yüksek kar edenlerin paraları iadelerine ilişkin açıklama yaptı:

Borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş karları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen; Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu adına 'Genel Hisse İade Hesabı' açılmıştır.

İsteğe bağlı yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacaktır.

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