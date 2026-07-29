Son dakika | Savaşın etkileriyle tüm gözler buraya çevrilmişti: Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), yılın beşinci para politikası toplantısının ardından açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.
Fed'den yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutulması kararının 9'a karşı 3 oyla alındığı belirtildi.
ABD-İran savaşının büyük etkileri nedeniyle ABD Başkanı Trump'ın tüm ısrarlarına rağmen politika faizi indirilmedi. ABD Merkez Bankası (Fed) faizi sabit tuttu.
ENFLASYONA KARŞI FAİZİN ARTTIRILMASI İSTENDİ
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonla mücadele amacıyla faizin 25 baz puan artırılmasını istedi. Aynı toplantıda üç üyenin çoğunluğa karşı oy kullanması, Fed kararlarında nadir görülen bir ayrışma olarak değerlendirildi.
ABD’de yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 3,5’e gerilese de Fed’in yüzde 2’lik uzun vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü. İran’daki savaşın petrol, enerji ve gübre fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle enflasyonun önümüzdeki dönemde yeniden hızlanabileceği öngörülüyor.