Son Dakika | Sahte altın basıp basıp Türkiye'ye dağıttılar! Çeyrek, yarım, tam, ata... Kalıpları da yapmışlar

Türkiye’nin altın ve kuyumculuk sektöründe önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş’ta, piyasaya güveni doğrudan ilgilendiren büyük bir sahte altın soruşturması başlatıldı. Darphane’de basılması gereken çeyrek, yarım, tam altın, ata lira ve cumhuriyet altınları, merdiven altı atölyelerde sahte kalıplarla üretildi. Üstelik bu altınların, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Son birkaç yıldır artan şikâyet ve ihbarların ardından harekete geçen Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte altınların yalnızca vatandaşları mağdur etmediğini, aynı zamanda kayıt dışı üretim yoluyla devleti de zarara uğrattığını tespit etti. Soruşturma kapsamında 10 ilde 71 şüpheliye yönelik operasyon başlatılırken, aramalarda çok sayıda altın, sahte kalıp ve suç unsuru eşya ele geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli soruşturmada, düşük ayar ve eksik gramajlı sahte altın bastıkları öne sürülen 71 şüpheli hakkında 10 ilde operasyon başlatıldı.

MERDİVENALTI DARPHANEYE BASKIN

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, son yıllarda kentte artan sahte altın vakaları üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, Darphane’de basılması gereken çeyrek, yarım, tam altın ve ata lira gibi ziynet ürünlerinin merdiven altı atölyelerde kayıt dışı basıldığı iddiaları üzerine yürütülüyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre, söz konusu altınların gerçek ayar ve ağırlıklarının altında üretildiği belirlendi. Bu yolla hem devletin zarara uğratıldığı hem de altınları satın alan vatandaşların mağdur edildiği değerlendiriliyor.

71 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “parada sahtecilik”, “paraya eşit sayılan değerde sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 71 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik operasyon 30 Haziran 2026 Salı günü saat 06.00’da başlatıldı. Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Kahramanmaraş merkezli 10 ilde eş zamanlı aramalar yapıldı. Şüphelilerin gözaltına alınmasına başlandığı bildirildi.

SAHTE KALIPLAR...

Soruşturma kapsamında daha önce 9 ara yakalama ve arama yapıldı. Bu aramalarda yaklaşık 11 kilogram gram altın, çeyrek, yarım, ata lirası ile çeyrek altın basımında kullanılan 15 yasa dışı kalıp ele geçirildi.

Darphane Genel Müdürlüğünden alınan raporda, ele geçirilen altınların milyem değerlerinin olması gerekenden düşük olduğu tespit edildi. Raporda ayrıca kalıpların sahte olduğu ve cumhuriyet altınlarının Darphane basımı olmadığı belirtildi.

KUYUMCU, ATÖLYECİ, ÇANTACI...

Soruşturmada, başta Kahramanmaraş olmak üzere Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Sivas’ta faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler arasında kuyumcu, atölyeci, çantacı olarak bilinen pazarlamacılar ve kalıpçıların bulunduğu aktarıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmada tespit edilen 31 kuyumcudan 21’i, 29 atölyeden ise 26’sı Kahramanmaraş’ta bulunuyor. Diğer kuyumcu ve atölyelerin ise farklı illerde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Operasyon kapsamında Kahramanmaraş’ta 53, Göksun, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde birer şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca Kilis’te 4, Gaziantep’te 3, Mersin ve Sivas’ta 2’şer, Bursa, Malatya, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da da şüphelilere yönelik arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

Aramalarda çok sayıda altın, sahte kalıp ve suç unsuru eşya ele geçirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü açıkladı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçilmiştir.

“Parada sahtecilik”, “paraya eşit sayılan değerde sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız.

Bu soruşturmayı gizlilik ve titizlikle koordine eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek; adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir."