Son Dakika | MASAK'tan kara para açıklaması! Rapor sonucunu paylaştılar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) raporuna ilişkin açıklamasını paylaştı. MASAK, 23 Eylül 2026’da yayımlanan raporun Türkiye’nin kara para aklamayla mücadele kapasitesinin güçlendiğini gösterdiğini belirterek ülkenin gri liste riski bulunmadığını bildirdi.

"40 TAVSİYENİN 38'İNE UYUMLU BULUNMUŞTUR"

MASAK, Türkiye’nin mali suçlarla mücadelede stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını bildirdi.

Açıklamaya göre, Türkiye’ye ilişkin FATF 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu, 23 Eylül 2026’da FATF’in internet sitesinde yayımlandı. Raporda Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadeledeki mevzuatı, kurumsal kapasitesi ve uygulamaları incelendi.

MASAK, mevzuat uyumu ve uygulamaların etkililiğine ilişkin değerlendirme sonuçlarını şöyle aktardı:

"Teknik uyuma (mevzuat uyumu) yönelik değerlendirme sonucunda, Ülkemiz FATF'in 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunmuştur. Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise Ülkemiz 11 Kısa Vadeli Çıktının (Immediate Outcome-IO) 3'ünde "Önemli Ölçüde Etkili", 8'inde ise "Ilımlı Ölçüde Etkili" olarak değerlendirilmiştir."

GRİ LİSTE AÇIKLAMASI

MASAK, mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalarla Türkiye’nin mali suçlarla mücadele kapasitesinin güçlendiğini belirtti. Sonuçların gri liste açısından ne anlama geldiğine ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir."

Açıklamada, FATF değerlendirmelerinin ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerini düzenli olarak gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı belirtildi. Raporda gelişme sağlanması istenen konulara ilişkin çalışmaların da devam edeceği bildirildi:

"Önümüzdeki dönemde raporda tespit edilen konularda gelişme göstermeye yönelik çalışmalar da "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" ve "Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)" çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla hız kesmeden sürdürülecektir."

MASAK, mali sistemin bütünlüğünü ve toplumun güvenliğini korumanın temel öncelikler arasında kalacağını vurgulayarak açıklamayı şöyle tamamladı:

"Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla etkin şekilde mücadele ile mali sistemin bütünlüğünün korunması, toplumun güvenlik ve esenliğinin sağlanması temel önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Kamu ve özel sektörden sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz."