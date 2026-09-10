Son dakika | İstanbul'da kiralık sosyal konut fiyatları açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ile yayılan sosyal konut hamlesinin yanı sıra İstanbul'da hayata geçirilecek ilk kiralık konut projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tüm hukuki altyapısı tamamlanan projeyle, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutun halkın hizmetine sunulacağı bildirildi.

İSTANBUL'UN 12 İLÇESİNDE PLANLANDI

Proje kapsamında kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde inşa edilecek. Evler 3 yıllığına kiralanacak ve bu sürenin tamamlanmasının ardından yeni hak sahipleri yeniden kura yöntemiyle belirlenecek.

KİRA BEDELLERİ AÇIKLANDI

Piyasa rayiçlerinin altında belirlendiği ifade edilen başlangıç kira bedelleri daire büyüklüklerine göre şu şekilde şekillendi:

1+1 konutlar: 10 bin Türk Lirasından başlayan fiyatlarla

2+1 konutlar: 12 bin Türk Lirasından başlayan fiyatlarla

3+1 konutlar: 15 bin Türk Lirasından başlayan fiyatlarla

4+1 konutlar: 18 bin Türk Lirasından başlayan fiyatlarla kiraya verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ

Kampanyadan faydalanabilmek için başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış, evli ve T.C. vatandaşı olması gerektiğini belirten Bakan Kurum, aylık hane gelirinin 100 bin Türk Lirasından az olması, en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması ve tapuda kayıtlı konutunun bulunmaması şartlarının aranacağını ifade etti.

İLK ANAHTARLAR EKİM AYINDA TESLİM EDİLECEK

Başvuruların 14 Eylül tarihinde alınmaya başlanacağını ve hak sahiplerinin hemen tespit edileceğini söyleyen Bakan Kurum, ilk 1.071 kiralık konutun anahtarının ise ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.