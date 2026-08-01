Son dakika | İlk enflasyon verisi geldi! Temmuz artışı belli oldu

İstanbul’da temmuz ayına ilişkin fiyat artış oranları netleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, kentteki perakende fiyat hareketlerinin ana göstergesi kabul edilen 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 oranında yükseliş kaydetti.

2025 yılının temmuz dönemi ile 2026 yılının temmuz dönemi kıyaslandığında, İstanbul’daki yıllık fiyat değişim oranı ise yüzde 35,20 şeklinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK VE ULAŞTIRMADA

2026 yılının temmuz ayında İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi alt grupları incelendiğinde; bir önceki aya kıyasla Sağlık harcama grubunda yüzde 9,77, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 4,42, Haberleşme harcama grubunda yüzde 3,69, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 2,50, Konut harcama grubunda yüzde 2,01, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 1,60, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 1,54, Eğitim harcama grubunda yüzde 1,47, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,30, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 1,03 ve Alkollü İçecekler ile Tütün harcama grubunda yüzde 0,77 oranında artış izlendi.

Buna karşılık Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda ise yüzde 0,66 oranında azalış meydana geldi.

ZAMLARIN ARKASINDAKİ FAKTÖRLER

İstanbul’da temmuz ayı fiyat indeksinin şekillenmesinde; Sağlık, Ulaştırma ve Haberleşme gruplarında yer alan kimi mal ve hizmetlerdeki kamu kaynaklı fiyat güncellemeleri belirleyici oldu. Eğlence ve Kültür ile Konut harcama gruplarında piyasa şartları etkili olurken, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda mevsimsel faktörler ön plana çıktı. Giyim ve Ayakkabı grubunda ise sezon kaynaklı aşağı yönlü fiyat hareketleri gözlendi.

Temmuz ayında en yüksek grup artışı yüzde 9,77 ile Sağlık harcama grubunda gerçekleşirken, en belirgin azalış yüzde 0,66 ile Giyim ve Ayakkabı grubunda kaydedildi.