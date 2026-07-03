Son dakika | Haziranda ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, "Haziran ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamına ulaşmış oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat "Haziran sonu itibarıyla tarihimizde ilk defa mal ve hizmet ihracatının toplamı yıllıklandırılmış olarak 400 milyar doları aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 53,1 MİLYAR DOLAR OLDU

Dış ticaret açığı haziranda yüzde 26,3 artışla 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ise dış ticaret açığı yüzde 7,4 artarak 53,1 milyar dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı haziran ayında yüzde 70,6 olurken, bu oran ocak-haziran döneminde yüzde 71,9, son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde ise yüzde 74,4 olarak kaydedildi.