Son Dakika | Fon skandalında Doğa Sigorta'nın patronu dahil 3 isim tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tutuklandı.

Karar, 23 Eylül’de adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin hakimlik işlemlerinin ardından geldi. İlk aşamada 14 kişi tutuklanmış, üç kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

ÜÇ İSİM NE ZAMAN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Nihat Kırmızı’nın gözaltına alındığı 20 Eylül’de duyuruldu. Tera yöneticileri Özkan ve Uygun’un gözaltına alınması ise 21 Eylül’de haberleştirildi. Uygun’un adı, daha önce soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan kişiler arasında yer almıştı.

NELER OLMUŞTU?

Kırmızı ile Tera Grubu arasındaki kurumsal ilişkiye dair bir ayrıntı da daha önce tutuklanan Tera yöneticisi Emre Alkin’in ifadesine yansıdı. Alkin, Doğa Sigorta ile Tera Grubu arasında planlanan iş birliğinin düzenleyici otoriteden onay alınamayınca başlamadan sona erdiğini anlattı.

Özkan ise Tera’daki görevinden önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığında basın müşavirliği, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanlığı görevlerinde bulunmuştu.