Son Dakika | Fon skandalında 4 şüpheli daha tutuklandı

Bizi Keşfet’te takip edin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni tutuklama kararları verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 26 Eylül sabahı itibarıyla 51'e yükseldi. Soruşturmanın, sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği değerlendirilen şüpheli işlemler ve fonlar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen işlemler kapsamında sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada daha önce de sermaye piyasalarıyla bağlantılı çok sayıda kişi hakkında adli işlem gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında şüpheliler ile birinci derece yakınlarının mal varlıkları hakkında da tedbir kararı da uygulandı.

Yetkililerin soruşturma kapsamındaki incelemeleri ve şüpheli işlemlere ilişkin çalışmaları sürüyor.