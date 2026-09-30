Son dakika | Fon skandalı BES'i de vurdu iddiasına Sigortalar Birliği'nden açıklama geldi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) art arda gelen tasfiye kararlarının ardından Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) çıkış taleplerinin hızlandığı haberleri sonrası Türkiye Sigorta Birliği'nden açıklama geldi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), tasfiye edilen fonlar içinde en büyük payın serbest fon türüne ait olduğunu, bu fonların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında bulunmadığını belirterek, yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının hukuki ve operasyonel yapılarının farklı olduğuna dikkat çekti.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ FONLARINDA LİKİDİTE SORUNU YOK

Açıklamada, sermaye piyasalarındaki hareketlerin fon değerlerinde günlük değişimlere yol açabildiği, özellikle hisse ağırlıklı ve değişken fonlarda ilk aşamada düşüş görüldüğü ifade edildi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorunu ortaya çıkmadığını vurguladı.