Son dakika | Dolar ve euro rekor kırdı

Döviz kurları yeni günde atağa geçti. Dolar ve euro kurları yeni günde yine bir rekora imza atarak; dolar/TL, saat 10:30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,4773 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 56,4860'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,7810'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,6 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Döviz kurları TL karşısında değerlenmeye devam ederken bankaların tahminleri de dikkat çekiyor.

Commerzbank 7 Ağustos'ta güncellenen tahminlerine göre 2026 sonu itibariyle doların 53 TL olmasını öngördü.

Banka, 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisini 54, ikinci çeyrek sonuna ilişkin 55 TL olarak değiştirdi.

ING Financial Markets ise 11 Ağustos'ta güncellenen tahminlerinde 2026 sonu için doların 53 TL seviyesinde olacağını tahmin etmişti.

Kurumun 2027 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar/TL beklentisi 55,30 olurken, ikinci çeyrek sonuna ilişkin tahmini de 57,60 oldu.

KÜRESEL RİSKLER VE ENFLASYON ENDİŞESİ

Ortadoğu’daki gerilim ve petrol fiyatları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bölgede karşılıklı saldırıların sürmesiyle Brent petrol 100 dolara yaklaşırken yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler risk iştahını sınırlıyor.

Merkez bankalarının enflasyonist baskılar karşısında daha "şahin" bir duruş sergileyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,82'ye yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağına ilişkin beklenti yüzde 60 seviyesinde bulunurken yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha yapılabileceğine yönelik tahminler de masada kalmaya devam ediyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,8 civarında yüksek seyrini korurken Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesiyle yen dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak kritik enflasyon verilerinin Fed'in muhtemel para politikası adımına dair daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.