Son Dakika | Destek Yatırım'ın patronu Altunç Kumova da gözaltında

Halktv.com.tr/Özel Haber-Dinçer Gökçe

Fon piyasasında kelimenin tam anlamı ile deprem yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 7 şirkete ait 130 fon için tasfiye kararı aldı. Söz konusu fonlarda 900 milyar liraya yakın. Anılan fonlarda 515 bin kişi yatırımcı konumda.

Düzenleyici kurumların aldığı kararların yanı sıra, adli süreç de savcılıklar eli ile yürütülüyor.

HEDEF HOLDİNG'İN PATRONU DA GÖZALTINDA

Dün akşam, İnfo Yatırım'ın da bünyesinde olduğu Hedef Holding'in patronu Namık Kemal Gökalp, gözaltına alındı. İnfo Yatırım'ın merkez ofisinde çok sayıda Mali Şube polisi arama el koyma işlemi yaptı.

Altunç Kumova

EV VE İŞ YERİNDE ARAMA İŞLEMİ

Gün içinde ise bir başka 'gözaltı' işleminin uygulamaya alındığı öğrenildi. Destek Yatırım Bankası'nın patronu Altunç Kumova da gözaltına alındı. Öğlen saatlerinde yaşanan gelişme sonrası Kumova'nın ev ve iş yerlerindeki arama ise sürüyor.

Konu ile ilgili telefonla aradığımız üst düzey bir banka yetkilisi ise, Altunç Kumova ile en son 1 saat kadar önce görüştüğünü kaydetti.

DEĞERİ 25.5 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞTI!

Destek Holding'in yüzde 74 hisseye sahip Destek Faktoring, 25,5 milyar dolarlık piyasa değeri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Anılan değer, Türkiye'nin çok sayıda büyük holdingini de aşan bir seviye olarak görülüyordu.