Son Dakika | Destek Yatırım Bankası’nın patronu Altunç Kumova tutuklandı

Önceki gün öğlen saatlerinde gözaltına alınan Destek Yatırım Bankası’nın patronu Altunç Kumova’nın savcılık ve sulh ceza hakimliği sorgusu geç saate kadar sürdü.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre; hakimlik, Altunç Kumova için tutuklama kararı verdi. Kumova Metris Cezaevine gönderildi.

NELER OLMUŞTU?

Destek Yatırım Bankası’nın patronu Altunç Kumova, 17 Eylül’de öğle saatlerinde gözaltına alınmıştı. Kumova’nın ev ve iş yerlerinde de arama başlatılmıştı.

Bir önceki akşam ise İnfo Yatırım’ın bağlı olduğu Hedef Holding’in patronu Namık Kemal Gökalp gözaltına alınmıştı. Mali Şube ekipleri, İnfo Yatırım’ın merkez ofisinde arama ve el koyma işlemi yapmıştı.

Gözaltıların yaşandığı süreçte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 şirkete ait 130 fonun tasfiyesine karar vermişti. Toplam 515 bin yatırımcının bulunduğu bu fonların büyüklüğü 900 milyar liraya yaklaşıyordu. Düzenleyici kurumların kararlarının yanı sıra savcılıklar da adli süreci yürütüyordu.

Destek Holding’in yüzde 74’üne sahip olduğu Destek Faktoring ise 25,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle gündeme gelmişti. Şirketin piyasa değeri, Türkiye’deki birçok büyük holdingi geride bırakmıştı.